MP apelará garantía económica otorgada a médico acusado de violación sexual en Duarte

El médico Wilver Armando Polanco Sanz, acusado de abuso sexual a una paciente. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA )

El Ministerio Público anunció este viernes que apelará la decisión del Tribunal de Atención Permanente de la provincia Duarte que impuso una garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica a un médico acusado de violación sexual contra una paciente.

El recurso busca que un tribunal superior revoque la decisión y ordene prisión preventiva contra el imputado, Wilver Armando Polanco Sanz, al considerar que existen elementos de prueba suficientes para sustentar la imposición de una medida de coerción más severa.

La fiscal titular de la provincia Duarte, Smaily Rodríguez, explicó que, aunque el Ministerio Público respeta las decisiones judiciales en atención al principio de independencia de los tribunales, entiende que en este caso existen fundamentos jurídicos que justifican la apelación.

"Nuestra decisión se sustenta, entre otros aspectos, en el perfil de reincidencia que refleja la investigación respecto del imputado, elemento que consideramos relevante para valorar el peligro procesal y la necesidad de una respuesta cautelar proporcional", expresó.

Rodríguez agregó que el proceso involucra la presunta vulneración de derechos fundamentales de la víctima, entre estos la libertad sexual, la dignidad y el honor, bienes jurídicos que, según indicó, el Estado tiene el deber de proteger de manera efectiva.

El tribunal dispuso que el procesado pague un millón de pesos como garantía económica mediante una compañía aseguradora, además de imponerle impedimento de salida del país y presentación periódica.

Otro caso

El imputado enfrenta otro proceso penal pendiente en los tribunales, circunstancia que, a juicio de la fiscal Rodríguez, incrementa el riesgo procesal y constituye otro elemento que debe ser tomado en cuenta al momento de determinar la medida de coerción.

Acusación

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, la denunciante relató que los hechos ocurrieron en marzo de 2021, pero decidió acudir a la justicia en febrero de este año, luego de que otra mujer presentara una querella contra el médico por una presunta violación sexual.

Según consta en el expediente, el supuesto abuso habría ocurrido mientras el profesional de la salud le practicaba una sonografía pélvica transvaginal.