Dictan presentación periódica a uno de los acusados de saquear tienda L&R durante incendio

Los saqueos que acompañaron el incendio de una sucursal de L&R Comercial el pasado 1 de agosto comenzaron a tener consecuencias judiciales.

La Oficina de Atención Permanente de la Ciudad Judicial impuso presentación periódica a un hombre por ingresar al establecimiento mientras miembros del Cuerpo de Bomberos y otros organismos de respuesta trabajaban para sofocar las llamas y se llevó mercancías junto a otras personas que irrumpieron en el lugar.

Se trata de Luis Javier Castillo de la Rosa, el único de los 17 arrestados por la Policía Nacional que, hasta el momento, ha sido sometido por el Ministerio Público ante el suceso ocurrido en el local ubicado en la marginal de la autopista Las Américas, en el sector Los Frailes, Santo Domingo Este.

La decisión fue adoptada el martes 4 de agosto, tras la presentación de la acusación formal. A la fecha, las autoridades no han informado las razones por las que los demás detenidos en relación con este caso no han sido procesados ante un juez.

Los hechos quedaron registrados en numerosos videos que se difundieron rápidamente en redes sociales. Las imágenes mostraban a hombres y mujeres saliendo del local con televisores, abanicos, muebles y otros productos, mientras las unidades de emergencia continuaban las labores para controlar el fuego.

La difusión de esos audiovisuales provocó una ola de indignación y llevó a la Policía Nacional a desplegar un operativo, con apoyo de las Fuerzas Armadas, para contener los robos y recuperar parte de los artículos sustraídos. Ese mismo día, la institución informó el arresto de 17 presuntos involucrados.

Dos golpes en un mismo año

Tras el siniestro, L&R Comercial afirmó que enfrenta circunstancias extraordinarias luego de perder este año dos de sus 48 sucursales y su almacén central a causa de incendios de gran magnitud, aunque ninguno dejó víctimas mortales.

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En un comunicado, la empresa recordó que, desde su fundación en 1985, solo ha registrado tres eventos de esta naturaleza, dos de ellos ocurridos en 2026.

Indicó que ambos afectaron activos estratégicos en una de las temporadas de mayor movimiento comercial, generando importantes pérdidas operativas y económicas. Aun así, aseguró que mantiene su compromiso de continuar operando y avanzar en el proceso de recuperación.