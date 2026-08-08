Tribunal mantiene prisión preventiva contra imputada por fraude a Alcaldía de Santiago

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, mientras ofrece declaraciones a la prensa. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

El Tribunal de Atención Permanente de Santiago mantuvo la prisión preventiva contra Suleiny Esther Amador, una de las principales imputadas en el proceso por el fraude electrónico mediante el cual fueron transferidos RD$3,435,120 de una cuenta de la Alcaldía de Santiago.

La decisión fue adoptada durante la revisión de la medida de coerción, según informó Ricardo Reyna, abogado de la Alcaldía de Santiago, quien explicó que la prisión preventiva fue mantenida por un período de tres meses.

"En la revisión de hoy se mantuvo la prisión preventiva y se va a esperar que se presente la acusación en breve término", expresó Reyna al referirse a la decisión del tribunal.

El abogado reiteró que la prisión preventiva impuesta a Amador tendrá una duración de tres meses.

Medidas impuestas a otras imputadas

En el caso de las demás imputadas, las medidas de coerción fueron sustituidas por garantías económicas, de acuerdo con la información ofrecida por la representación legal del Ayuntamiento.

El proceso se originó el 24 de abril de 2026, cuando la Gerencia de Investigaciones Electrónicas del Banco de Reservas detectó un acceso ilícito a una de las cuentas del Ayuntamiento del municipio de Santiago.

A partir de ese acceso, fueron ejecutadas cinco transferencias electrónicas por un monto total de RD$3,435,120, según los datos suministrados por la Alcaldía y contenidos en la investigación.

De acuerdo con la versión de las autoridades, los recursos fueron transferidos a cuentas de terceros que estarían vinculados con las personas investigadas por el caso.

En el expediente figuran como imputadas Suleiny Esther Amador, Yafermy García Araujo y Elide Miguelina de las Mercedes, mientras que Jorge Miguel Rivas Medina permanece bajo investigación junto con otras personas cuya posible participación también es investigada.

La Alcaldía informó que varias de las personas investigadas fueron arrestadas cuando presuntamente intentaban retirar parte de los fondos transferidos, lo que habría permitido avanzar en la investigación.

El Ayuntamiento de Santiago presentó una querella con constitución en actor civil el 30 de abril de 2026, con la finalidad de intervenir en el proceso y reclamar la recuperación de los recursos.

En la audiencia inicial, el tribunal había impuesto prisión preventiva a Amador, mientras que a las demás imputadas les fueron impuestas medidas de coerción consistentes en garantías económicas.

Tras esta revisión, Amador continuará en prisión preventiva durante tres meses, mientras el Ministerio Público avanza hacia la presentación de la acusación correspondiente.

El proceso judicial continúa abierto y será la Justicia la que determine las responsabilidades individuales de las personas vinculadas al expediente.