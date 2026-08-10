El mayor Raúl Alejandro Girón continúa en arresto domiciliario; juez le rechaza habeas corpus

El mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón, uno de los militares recientemente condenados por la estafa de más de 4,500 millones de pesos al Estado, interpuso un recurso de habeas corpus para que se le levantara el arresto domiciliario, el cual le fue rechazado este lunes.

Girón se hizo conocido por los testimonios en los que detalló cómo se orquestó la trama dentro del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur).

Aunque el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó en mayo a Girón a la "pena cumplida" de cinco años porque lleva más de ese periodo en arresto domiciliario, según el dispositivo del fallo, todavía no es una sentencia firme porque ni siquiera se le ha dado lectura íntegra y, por ende, no ha sido notificada a las partes.

El hecho de que la decisión del Primer Tribunal Colegiado todavía no ha adquirido la cosa irrevocablemente juzgada fue el argumento utilizado por el juez de la ejecución de la pena que rechazó realizar el cómputo de la pena al militar, según explicó el fiscal Jonathan Pérez Fulcar.

Agregó que Girón solicitó el habeas corpus ante la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, tras la decisión del juez de la ejecución de la pena.

El juez Franny González, de la Cuarta Sala Penal, rechazó el habeas corpus y lo declaró "improcedente" este lunes al alegar que el juez de la ejecución de la pena "actuó bien", dijo Pérez Fulcar.

González consideró que existe otra vía a la cual Girón puede solicitar que se le retire el arresto domiciliario y en ese sentido, el Primer Tribunal Colegiado tiene pautado conocer una solicitud de que cese la medida de medida de coerción que se le impuso hace cinco años.

Girón colaboró con el Ministerio Público en la investigación del caso de corrupción y la pena cumplida fue solicitada por ese órgano acusador.

Lectura de sentencia será el día 14

La sentencia en la que se condenó a Girón y a los demás militares, entre ellos al mayor general del Ejército, Adán Cáceres Silvestre, al que se le dictó 20 años de prisión, será leída íntegramente el 14 de este mes de agosto y un día después empieza a correr el plazo de apelación.

En el mismo caso fueron condenados también los generales Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola, a 20 y 15 años de prisión, respectivamente. También recibió una condena de 20 años el coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza, mientras que a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez se le impusio 15 años de cárcel.