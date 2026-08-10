Los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez van a la corte el 8 de septiembre

Los recursos de apelación a la sentencia que condenó a siete años de prisión a Alexis Medina Sánchez y descargó a su hermana Carmen Magalys serán conocidos por la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional a partir del 8 de septiembre, día en el que fue fijada la primera audiencia, en horas de la mañana.

El fallo del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional se emitió el 14 de agosto del pasado año y, además de Alexis Medina, condenó a otros siete acusados a diferentes penas por sobornos, lavado de activos y asociación de malhechores. En la misma decisión, el tribunal absolvió a Carmen Magalys Medina junto a otros doce imputados.

Según el Ministerio Público, los acusados habrían afectado al Estado dominicano con más de 5 mil millones de pesos durante los dos gobiernos del expresidente Danilo Medina.

La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) persigue agravar las penas impuestas y también anular la absolución de Carmen Magalys y los otros doce descargados del caso.

El órgano acusador aspira de nuevo a 20 años de prisión para Alexis y diez para su hermana. El hermano del expresidente Medina también apeló su condena ante el tribunal de segunda instancia.

La pena impuesta a Alexis Medina se ordenó que se cumpliera, cuando esta sea irrevocable, es decir confirmadas por los tribunales de alzadas, en la cárcel de Najayo Hombres.

Las juezas que emitieron el fallo hace casi un año en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional son Claribel Nivar Arias, presidenta; Yissell Soto y Clara Sobeida Castillo.

Las tres juezas, igualmente impusieron al hermano menor del expresidente Danilo Medina pagar junto a sus empresas y los otros siete condenados 500 millones de pesos a favor del Estado por los daños como víctima y actor civil. Asimismo, una multa de 150 salarios mínimos.

Tribunal también ordenó el 14 de agosto del pasado año la prohibición de la contratación con el Estado dominicano de las empresas de Alexis Medina y la cancelación de sus licencias y derechos.

Esas compañías son Domedical Supply, General Supply, Globus Electrical, S.R.L; Suim Suplidores Institucionales Méndez S.R.L., United Suppliers Corporations S.R.L., Kyanred Supply S.R.L.,Wattmax dominicana S.R.L. y Fuel American Inc., y Dominicana S.R.L, entre otras.

Los otros siete condenados

Los también hallados culpables fueron los esposos Paola Molina Suazo y Carlos Martín Monte de Oca, condenados a cinco años cada uno; José Dolores Santana Carmona, sentenciado a seis años; y también a cinco años de cárcel a Wacal Vernabel Méndez, Ramón Brea Morel y Rigoberto Alcántara Batista.

A Víctor Matías Encarnación, se le dictó cinco años de prisión suspendida y a una multa de 500 salarios mínimos, luego de homologarse un acuerdo que este hizo con el Ministerio Público.

Los descargados

Además de Carmen Magalys Medina Sánchez, los otros absueltos por las tres juezas del Segundo Tribunal Colegiado fueron Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas (Fonper), Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública, y Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general.

También se encontró no culpables a Carlos José Alarcón, Lina Ercilia de la Cruz Vargas; Libni Arodi Valenzuela Matos, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, Fulvio Antonio Cabreja Gómez, José Idelfonso Correa Martínez, Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, y a Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, este último fiscalizador de la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).