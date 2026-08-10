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Jottin Cury
Jottin Cury

Jottin Cury es electo presidente de la Unión de Juristas de Centroamérica y el Caribe

La información fue publicada este lunes por el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales

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    Jottin Cury es electo presidente de la Unión de Juristas de Centroamérica y el Caribe
    Jottin Cury, exmagistrado del Tribunal Constitucional. (DIARIO LIBRE/ ARCHIVO)

    El abogado y exmagistrado del Tribunal Constitucional Jottin Cury David fue electo presidente de la Unión de Juristas de Centroamérica y el Caribe (UJCCA).

    La información fue publicada este lunes por el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (Iglobal), en su cuenta de Instagram, en la que destacó la trayectoria profesional de Cury.

    "Este importante reconocimiento destaca su trayectoria, liderazgo y compromiso con el Derecho Constitucional, la justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho", señaló la casa de estudios.

    Trayectoria profesional

    Asimismo, Iglobal manifestó su satisfacción por la elección de Cury para presidir la UJCCA y le auguró muchos éxitos en esta nueva responsabilidad.

    • Jottin Cury es egresado de Iglobal y doctor en Derecho, con especialidad en Sociedad Democrática y Estado de Derecho.

    A través de sus redes sociales, comparte informaciones y análisis relacionados con temas jurídicos.

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