Ministerio Público presenta acusación formal contra fiscal imputado por soborno en caso Senasa

El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, mientras es trasladado en una de las audiencias. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Ministerio Público informó este lunes que presentó la acusación formal y solicitud de apertura a juicio contra un fiscal procesado por presuntamente sobornar a una persona que se encontraba bajo investigación por el caso del presunto fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Cuando ocurrieron los hechos que se le imputan, Aurelio Valdez Alcántara, formaba parte del equipo de fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

La acusación fue depositada ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

El MP también solicitó fijar la audiencia preliminar para conocer el acto conclusivo consistente en la acusación y solicitud de auto de apertura a juicio contra Valdez Alcántara, por su presunta participación en los hechos que se le atribuyen.

Además, pidió que se admita en su totalidad la acusación presentada contra el procesado y, en consecuencia, todos sus elementos de prueba, por considerarlos "útiles, relevantes y pertinentes", y por haber sido presentados conforme a los requerimientos establecidos por la ley.

También solicitó mantener la medida de coerción impuesta a Aurelio Valdez Alcántara mediante la Resolución Penal núm. 027-2026-SMDC-00001, así como todas las medidas cautelares aplicadas sobre sus bienes.

Soborno por WhatsApp

El expediente indica que, entre los procesos de investigación en los que participó el acusado, se encuentra la iniciada a mediados de 2024 contra el supuesto entramado de corrupción al Senasa.

Según el Ministerio Público, en el marco de ese proceso judicial, la persona que realizó la entrega controlada fue interrogada por el entonces fiscal Aurelio Valdez en diciembre del pasado año.

De acuerdo con el expediente, luego de concluir el interrogatorio, el ahora acusado presuntamente le solicitó su número de teléfono y posteriormente le escribió a través de la aplicación WhatsApp.

Medidas y sanciones

El órgano persecutor señala que, tras una serie de acciones intimidatorias relacionadas con el proceso judicial, el acusado presuntamente le manifestó al investigado que podía ayudarlo y, para esos fines, le propuso conseguirle 200,000 dólares, suma que posteriormente redujo a 150,000 dólares durante una negociación en la que también mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un vehículo Mercedes-Benz.

Según el Ministerio Público, ambos involucrados acordaron la entrega de 10,000 dólares el pasado mes de marzo, tras lo cual se ejecutó una orden de arresto contra el fiscal.

A raíz de la acusación, el fiscal fue sometido a la justicia y se le impuso, el pasado mes de mayo, prisión preventiva por tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia de San Cristóbal.

La prisión preventiva fue ratificada en julio por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que fijó la revisión obligatoria para el próximo 3 de septiembre.

El Ministerio Público establece en la acusación que Valdez Alcántara habría incurrido en conductas tipificadas en los artículos 33, 174, 177 y 178 del Código Penal dominicano, así como en los artículos 2, numeral 11, literales k, n y o; 3, 4 y 9, numerales 1, 15 y 16, de la Ley núm. 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Leer más El Ministerio Público ha optado por negociar en casi todos los procesos de corrupción