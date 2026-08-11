Carlos Pimentel explica su ausencia en el juicio por el caso Intrant pautado para este martes

El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel Florenzán, explicó este martes las razones por las que no acudió al tribunal, donde estaba prevista su participación como testigo en el inicio del juicio de fondo por el caso del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), relacionado con una presunta estafa contra el Estado y el sabotaje de la red semafórica.

El funcionario indicó, a través de un hilo de publicaciones en su cuenta de X, que su ausencia de la audiencia se debió a que se encuentra representando a la Dirección General de Contrataciones Públicas y al país en la Conferencia Anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), donde además participará como panelista.

Pimentel detalló que el evento coincidía con la audiencia pautada para este martes por el tribunal. Sin embargo, aclaró que su excusa fue presentada el pasado 7 de agosto ante el tribunal.

"El pasado 7 de agosto fue depositada formalmente la comunicación correspondiente, acompañada de la invitación oficial y de la agenda de la conferencia, dejando documentadas las razones y el carácter institucional de este compromiso", señaló en la publicación.

1/8 Ante las informaciones sobre mi ausencia, en mi condición de testigo en el inicio de juicio de fondo en el caso Intrant Hugo Beras, Jochy Gómez y compartes, considero importante explicar las razones. — Carlos Pimentel Florenzán. (@PimentelFCarlos) August 11, 2026

Pimentel reiteró que su actuación ante la justicia siempre ha estado marcada por la colaboración, la responsabilidad y la transparencia, principios que, según afirmó, ha demostrado al atender los requerimientos correspondientes en casos de corrupción.

"Ese mismo criterio mantendremos en este caso. Estaremos presentes en todas las instancias en las que se requiera nuestra participación, aportando la información y el testimonio que corresponda", expresó.

A pesar de su excusa, Pimentel sostuvo que el ejercicio de la función pública también exige actuar con responsabilidad y coherencia, por lo que debe cumplir con sus compromisos institucionales fuera del país.

Situación judicial

"Cuando corresponda atender los requerimientos de la justicia, estaremos allí con la misma responsabilidad y transparencia de siempre", concluyó.

Las declaraciones de Pimentel se producen horas después de que el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictara una orden de conducencia contra los testigos que no comparecieron al inicio del juicio de fondo seguido al exdirector del Intrant, Hugo Beras; al empresario tecnológico Jochi Gómez Canaán y a otros ocho acusados.

Detalles del caso

La audiencia fue suspendida y reprogramada para el 3 de septiembre, debido a que el imputado Manuel Eduardo Mora compareció sin abogados. El tribunal le otorgó un plazo de 48 horas para contratar a un representante legal.

Según el Ministerio Público, los actos de sabotaje y terrorismo contra los semáforos, ocurridos en agosto de 2024, tuvieron su origen en la suspensión del contrato irregular suscrito con la empresa Transcore Latam, propiedad de Gómez.

El acuerdo entre el Intrant y Transcore Latam, por un monto superior a 1,300 millones de pesos, tenía como objetivo la modernización de la red semafórica. Según la acusación, tras la suspensión del contrato por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas, Gómez habría provocado, en varias ocasiones, el apagón de esos dispositivos en el Distrito Nacional.

Beras y Gómez fueron enviados a juicio de fondo por la jueza del Sexto Juzgado de Instrucción, Yanibet Rivas, quien también dictó apertura a esa fase contra Pedro Vinicio Padovani, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero, exdirector de Tecnología, y Frank Rafael Atilano Díaz, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras.

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