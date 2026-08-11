Carta íntegra: María Garabito expone por qué decidió no evaluarse ante el Consejo de la Magistratura

La jueza María Garabito Ramírez, quien declinó ser evaluada para otro periodo en la Suprema Corte de Justicia. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Hace seis días, la jueza de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), María Garabito Ramírez, comunicó al presidente de la República y del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Luis Abinader, su decisión de no someterse al proceso de evaluación de desempeño.

La misiva de Ramírez fue enviada apenas un día después de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, y la jueza de ese tribunal, Nancy Salcedo, desistieran de participar en el proceso de evaluación.

A esta decisión se sumó posteriormente el juez Manuel Ramón Herrera Carbuccia. Estas declinaciones a evaluación se produjeron en el transcurso de apenas una semana después de la primera reunión del CNM.

Carta enviada al CNM

A continuación, se reproduce íntegramente la carta enviada por María Garabito Ramírez al presidente Luis Abinader, en su calidad de titular del CNM, y a los demás miembros de ese organismo:

Santo Domingo de Guzmán, D.N.

4 de agosto de 2026

Excelentísimo señor

Luis Abinader Corona

Presidente Constitucional de la República Dominicana

Su despacho,

Asunto: Comunicación de desistimiento de participación en el proceso de evaluación de desempeño

Vía: Magistrada Nancy I. Salcedo Fernández Jueza de la Suprema Corte de Justicia y Secretaria del Consejo Nacional de la Magistratura.

Excelentísimo señor Presidente:

Me dirijo a usted, en su condición de Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, con el propósito de comunicar formalmente mi decisión de no someterme al proceso de evaluación de desempeño previsto para los jueces de la Suprema Corte de Justicia, de conformidad con lo establecido en el párrafo del artículo 5 del Reglamento núm. 2-25 para la Evaluación de los Jueces de la Suprema Corte de Justicia.

Esta decisión ha sido adoptada luego de una profunda reflexión y al término de una trayectoria de más de treinta y ocho (38) años al servicio de la justicia dominicana, desempeñando funciones con dedicación, independencia y compromiso institucional.

Durante ese recorrido ejercí, sucesivamente, como representante del Ministerio Público, jueza de primera instancia, jueza miembro, primera y segunda sustituta de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, presidenta de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal y, desde el año 2019, como jueza de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.

En virtud de la disposición reglamentaria antes citada, comunico esta decisión antes del inicio del proceso de evaluación, con el fin de que produzca los efectos jurídicos previstos en dicha normativa, la cual establece que los jueces que decidan no someterse a la evaluación permanecerán en sus funciones hasta la juramentación de quienes sean designados para sustituirlos.

Deseo expresar mi sincero agradecimiento al Consejo Nacional de la Magistratura por la confianza depositada en mi persona al designarme jueza de la Suprema Corte de Justicia en el año 2019.

De igual manera, manifiesto mi reconocimiento al magistrado Henry Molina Peña, presidente de la Suprema Corte de Justicia, así como a las juezas y jueces con quienes he compartido la honrosa responsabilidad de impartir justicia, por su apoyo, colaboración y compromiso con el fortalecimiento del Poder Judicial.

Concluyo esta etapa profesional con la satisfacción del deber cumplido y con la esperanza de que el Consejo Nacional de la Magistratura continúe fortaleciendo la independencia judicial y la institucionalidad democrática mediante la selección de jueces y juezas que honren los más altos valores de la función jurisdiccional.

Sin otro particular, reitero a usted y a los distinguidos integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura las seguridades de mi más alta consideración y respeto.

Atentamente,

María Garabito Ramírez

Jueza de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia