Carta íntegra: Nancy Salcedo explica su decisión de no evaluarse ante el CNM

La jueza de la Suprema Corte de Justicia Nancy Salcedo Fernández declina someterse a la evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura. ( DIARIO LIBRE )

El pasado 3 de agosto, la jueza segunda sustituta del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Nancy I. Salcedo Fernández, comunicó al presidente de la República y del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Luis Abinader, su decisión de no someterse al proceso de evaluación de desempeño para permanecer en el alto tribunal.

La declinación de Salcedo se produjo el mismo día en que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, también notificó su decisión de no participar en el proceso de evaluación.

Ambas decisiones fueron las primeras que se conocieron después de la reunión inicial del Consejo. Apenas un día más tarde, la jueza María Garabito Ramírez remitió una misiva en la que informó su determinación de no ser evaluada.

Posteriormente, a estas decisiones se sumó el juez Manuel Ramón Herrera Carbuccia.

Carta íntegra de Nancy Salcedo

A continuación, se reproduce íntegramente la carta de Nancy I. Salcedo Fernández dirigida al presidente Luis Abinader, en su calidad de titular del Consejo Nacional de la Magistratura, y a los demás miembros de ese organismo:

Magda. Nancy I. Salcedo Fernández

Jueza Segunda Sustituta del Presidente de la Suprema Corte de Justicia

Santo Domingo de Guzmán, D. N.

Lunes, 3 de agosto de 2026

Excelentísimo Señor

Luis Abinader Corona

Presidente Constitucional de la República Dominicana

y del Consejo Nacional de la Magistratura

Excelentísimo Señor Presidente:

Durante cuarenta y dos (42) años me he consagrado, con devoción inquebrantable, al servicio del Poder Judicial de la República Dominicana. En ese largo y honroso trayecto he sido jueza de paz, jueza de primera instancia, jueza presidenta de Corte de Apelación, jueza de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia y, finalmente, jueza segunda sustituta del Presidente de esa alta corte.

Llegado este momento, y con la serenidad que da una vida entregada al deber, comunico a este Honorable Consejo mi decisión de no someterme al proceso de evaluación de desempeño por él iniciado, conforme a lo dispuesto en el párrafo del artículo 5 del Reglamento núm. 2-25, para la Evaluación de los Jueces de esa alta corte.

Permítanme, en este tránsito, expresar mi más profunda gratitud al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina; y al Pleno de esa alta corte, quienes me propusieron y designaron Secretaria del Consejo Nacional de la Magistratura, confiriéndome el honor de formar parte de tan trascendental órgano constitucional, integrado por los más altos funcionarios de la nación, a quienes guardo respeto y consideración por el honor compartido en los procesos de convocatoria en que tuvimos el privilegio de servir juntos.

Me acojo, pues, a lo establecido en el párrafo VI del artículo 56 de la Ley núm. 327-98, de fecha 11 de agosto de 1998, de Carrera Judicial, y elevo una plegaria a Dios para que este Consejo Nacional de la Magistratura continúe acertando en la conformación de la Suprema Corte de Justicia, especialmente de cara a este nuevo período.

Con eterna gratitud,

Nancy I. Salcedo Fernández

Jueza Segunda Sustituta del Presidente de la Suprema Corte de Justicia