El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó orden de conducencia para los testigos que no comparecieron al juicio de fondo al exdirector del Intrant, Hugo Beras, el empresario tecnológico Jochi Gómez Canaán y otros ocho acusados de presunta estafa al Estado y sabotaje contra la red semafórica.

El tribunal citó para este martes a todos los testigos que propusieron para el juicio el Ministerio Público y los abogados de los imputados, pero no mencionó cuáles no asistieron porque tenía que revisar los registros.

Sin embargo, las defensas mencionaron que fue contra los exdirectores del Intrant, Milton Morrison y Rafael Arias, así como contra el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, lo que negó el Ministerio Público.

Los representantes del órgano acusador, Miguel Collado y Jonathan Perez Fulcar, afirmaron que los testimonios de Pimentel, Morrison y Arias fueron propuestos por ellos y que los funcionarios enviaron excusas por no presentarse.

Gran parte de los abogados de los vinculados en el proceso penal afirmaron que propusieron también los testimonios de los funcionarios.

En horas de la tarde, de Compras y Contrataciones enviaron a los medios la instancia depositada el día 7 de este mes por Pimental ante el tribunal, en la que informaba no poder asistir a la audiencia debido a que estaría de viaje fuera del país.

En el documento explica que será panelista de la Conferencia Anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) que se desarrollará del 12 al 14 de agosto en Monterrey, México.

Suspensión para el 3 de septiembre

La audiencia fue suspendida para el 3 de septiembre porque el imputado Manuel Eduardo Mora asistió sin abogados y para que este contrate uno ante el tribunal en las próximas 48 horas.

En un amplio debate

Los abogados de la empresa imputada PagoRD Xchange SRL y de Mariano Gustini solicitaron la reposición de plazos para presentar incidentes que se deciden antes de la primera audiencia, lo que las juezas rechazaron y tuvieron que confirmar dicha decisión al sometérseles un recurso de oposición .

Las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que conocerán los cargos contra los acusados son Arlín Ventura, quien lo preside; Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez.

Cargos contra el grupo

Además de la presunta estafa de 1,300 millones de pesos, los cargos contra el grupo incluyen robo de identidad, delitos de alta tecnología y lavado de activos.

Beras y Gómez fueron enviados a juicio de fondo por la jueza del Sexto Juzgado de Instrucción, Yanibet Rivas, que también dictó apertura de esa fase contra Pedro Vinicio Padovani, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero, exdirector de Tecnología, y Frank Rafael Atilano Díaz, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras.

Asimismo, Rivas acogió la acusación contra Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo del Intrant; Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Feliz Casso.

Igualmente envió a juicio de fondo a las empresas: Transcore Latam; Aurix S.A; Inprosol SRL; OML Inversiones SRL; PagoRD Xchange SRL; Industria Soltex Dominicana SRL y Dekolor SRL.