Defensa Pública: 22 años de apoyo a más del 85 % de los ciudadanos que enfrentan la ley penal

La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) conmemora este 12 de agosto su vigésimo segundo aniversario brindando asistencia legal gratuita y especializada a más del 85 por ciento de los adultos procesados penalmente y al 95 % de los adolescentes en conflictos con las leyes y que no cuentan con recursos económicos o que por cualquier causa carecen de un abogado privado.

Según informa la institución, actualmente dispone de 37 oficinas distribuidas en todo el territorio nacional y cuenta con un equipo integrado por 231 defensoras y defensores públicos altamente capacitados, comprometidos con la defensa de los derechos humanos, las garantías del debido proceso y la dignidad de las personas que solicitan su servicio.

Gracias a esta estructura, miles de ciudadanos reciben cada año representación legal efectiva sin que su situación económica constituya una barrera para acceder a la justicia.

Desde su creación, la ONDP ha brindado asistencia jurídica a más de 548 mil personas, convirtiéndose en una de las principales garantías de acceso a la justicia para los sectores más vulnerables del país.

"Brinda asistencia legal a más del 85 % de las personas adultas entre privadas de libertad y libre con procesos abiertos en la República Dominicana, constituyéndose en la voz y protección jurídica de quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad dentro del sistema penal", indica la ONDP en un comunicado.

Asimismo, la institución garantiza la representación legal de aproximadamente el 95 % de los adolescentes en conflicto con la ley penal, reafirmando su compromiso con la protección integral de la niñez y la adolescencia, así como con el respeto irrestricto de sus derechos fundamentales.

Transformaciones en la institución

Agrega que, bajo la dirección de Rodolfo Valentín Santos, la ONDP ha impulsado importantes transformaciones institucionales orientadas al fortalecimiento de la calidad del servicio.

Entre ellas destacan la incorporación de nuevos defensores públicos mediante concursos de oposición, el fortalecimiento de la carrera institucional, la capacitación continua del personal, la modernización tecnológica y estructurales, el impulso de la transparencia y el posicionamiento de la Defensa Pública dominicana como referente regional en materia de acceso a la justicia y derechos humanos.

Entre los logros más relevantes de los últimos años sobresalen la ampliación de la cobertura nacional del servicio, la elaboración de informes sobre la realidad penitenciaria dominicana, la promoción de iniciativas para reducir el uso excesivo de la prisión preventiva y la obtención de reconocimientos en materia de transparencia.

La Oficina Nacional de Defensa Pública, creada mediante la Ley núm. 277-04, es un órgano constitucional autónomo del sistema de justicia dominicano cuya misión es garantizar una defensa técnica, gratuita, especializada y de calidad a las personas en conflicto con la ley penal, contribuyendo al fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho y a la promoción de los derechos humanos en la República Dominicana.