Imponen tres meses de prisión preventiva a hombre acusado de matar a un baloncestista en San Carlos

Acusado de quitarle la vida a un jugador de baloncesto durante su entrega a la Policía Nacional. ( FOTO CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL )

El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional informó este martes que impuso tres meses de prisión preventiva a un hombre acusado de quitarle la vida de varios disparos a un joven jugador de baloncesto, en un hecho ocurrido el pasado 26 de julio en el sector San Carlos.

Yeudi Miguel Hernández Rodríguez (Yeo) está imputado por la muerte de Yeuri Rodríguez Batista, por lo que deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra.

Por el caso, las autoridades persiguen a otro hombre que hasta el momento no ha sido identificado.

Detalles del hecho

El Ministerio Público explicó, mediante una nota de prensa, que, de acuerdo con la solicitud presentada por la procuradora fiscal Topacio Suero Sierra, adscrita al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona, el hecho ocurrió alrededor de las 4:30 de la tarde del referido día.

El expediente establece que, mientras la víctima se encontraba junto a otra persona en las inmediaciones de la calle Mella, en San Carlos, el imputado, quien se desplazaba en una motocicleta Boxer de color negro, se acercó y, portando un arma de fuego, le exigió que entregara la cadena que llevaba puesta.

Según el órgano persecutor, después de que Rodríguez Batista le entregara la prenda, se produjo un forcejeo durante el cual el procesado supuestamente le realizó varios disparos, ocasionándole las heridas que posteriormente le provocaron la muerte.

Indica que tras cometer el hecho, el individuo emprendió la huida a bordo de la motocicleta.

Las autoridades establecieron que el atacante se desplazó desde San Carlos hacia Santo Domingo Este y, posteriormente, hasta la provincia María Trinidad Sánchez.

Como parte de la investigación, agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) obtuvieron información que permitió establecer que la motocicleta utilizada en el hecho había sido trasladada hasta la sección Payita, del distrito municipal Arroyo Salado, municipio Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez, donde fue recuperada.

Acciones de la autoridad

Durante las pesquisas en esa misma provincia, las autoridades también localizaron enterrada en el municipio de Nagua el arma de fuego presuntamente utilizada para cometer el crimen: una pistola marca Glock, modelo 19, calibre 9 milímetros, con dos cargadores.

Hernández Rodríguez fue arrestado el 5 de agosto de 2026, en virtud de una orden judicial emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

El Ministerio Público informó que otorgó al proceso la calificación jurídica provisional por violación de los artículos 265, 266, 296, 297, 379 y 382 del Código Penal Dominicano, así como de los artículos 66, párrafo II, y 67 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

La jueza Fátima Veloz, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso la medida de coerción y fijó la revisión obligatoria para el 5 de noviembre de 2026.

Leer más Ultiman a un baloncestista en San Carlos; Policía investiga el caso