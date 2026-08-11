Fraude al Senasa: Ministerio Público pide prórroga de cuatro meses para presentar acusación

Imagen de archivo del director de Persecución, Wilson Camacho (centro), la directora de la Pepca; Mirna Ortiz (izquierda), y los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Miguel Collado y Enmanuel Ramírez. Melbin Romero Suazo. ( DIARIO LIBRE )

A las puertas de que venza el plazo de ocho meses otorgado al Ministerio Público para que presente sus conclusiones en la investigación al fraude de casi 16 mil millones de pesos que afectó al Seguro Nacional de Salud (Senasa), el órgano acusador solicitó una prórroga de cuatro meses más.

Actualmente, por este proceso se encuentran privados de libertad su exdirector, Santiago Hazim, otros cuatro exfuncionarios del ARS estatal y varios proveedores.

El pedido de más tiempo por parte del Departamento de Persecución y la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) está depositado ya en la Oficina de la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, se informó desde esa sección del Poder Judicial.

Los que tienen medidas de coerción

Al dictar las medidas de coerción a los primeros diez imputados, el 14 de diciembre del 2025, el juez de Atención Permanente, Rigoberto Sena Ferreras, otorgó ocho meses al Ministerio Público para que presentara sus conclusiones de la investigación a los señalados hasta ese momento.

Sena Ferreras dictó 18 meses de prisión preventiva para Hazim Albainy, para el exconsultor jurídico de Senasa, Germán Rafael Robles Quiñones; para el exgerente financiero Gustavo Enrique Messina Cruz, y para el de Servicios Iván Minaya Pérez.

También se dictó la misma coerción para Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo. Los seis permanecen en la cárcel Las Parras, ubicada en el municipio San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.

Para la suplidora Ada Ledesma Ubiera se impuso, igualmente la prisión en la cárcel Najayo Mujeres, pero se le varió por arresto domiciliario el pasado mes de julio.

A los empresarios Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidy Mariela Medina, se impuso prisión domiciliaria el mismo día 14 del mes de diciembre.

Arrestados en este año

Por este caso también permanece recluido en Las Parras Ángel Luis Guzmán Vásquez, quien fue arrestado cinco meses después del grupo encabezado por el exdirector del Senasa.

A Guzmán Vásquez, a quien se le señala de encabezar una de las red que defraudó al Senasa, fue detenido cuando intentaba viajar a Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional de Las Américas.

Es exauxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de la ARS y se le vincula a una supuesta estructura criminal que habría ejecutado fraudes mediante autorizaciones médicas irregulares.

Fiscal señalado de extorsionar a investigado

El pasado lunes, el Ministerio Público informó que presentó la acusación formal y solicitud de apertura a juicio contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien está detenido desde marzo por presuntamente sobornar al exgerente de atención al usuario del Senasa, Roberto Canaán Acta, investigado en el fraude a la ARS.

Según los fiscales, en el marco de ese proceso judicial, Canaán Acta fue interrogado por Valdez Alcántara en diciembre del pasado año.

Señala que, tras una serie de acciones intimidatorias relacionadas con el proceso judicial, el acusado le manifestó al investigado que podía ayudarlo y, para esos fines, le propuso conseguirle 200,000 dólares, suma que posteriormente redujo a 150,000 dólares durante una negociación en la que también mostró interés en un reloj marca Rolex y un vehículo Mercedes-Benz.

Ambos acordaron finalmente 10,000 dólares y se ejecutó a través de una entrega controlada por el Ministerio Público para detener al Valdez Alcántara. El miembro del Ministerio Público guarda prisión en Najayo-Hombres.