La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia impuso este martes tres meses de prisión preventiva a Rubelly Solimán Herrera, imputada en el proceso por la muerte de Melanie Stacy Castillo Diñó, de 24 años, ocurrida el pasado 13 de julio en Higüey.

La medida de coerción fue conocida a partir de las 9:00 de la mañana, según consta en el rol de audiencias del Juzgado de la Instrucción de La Altagracia correspondiente a este martes 11 de agosto.

Herrera deberá cumplir la prisión preventiva en la cárcel pública de la Colón, en Higüey, de acuerdo con Carlos Martínez, abogado de los familiares de la víctima.

Martínez consideró que la decisión se corresponde con la gravedad del caso y con la etapa inicial en que se encuentra la investigación.

“Entendemos que era la medida justa, ya que los hechos establecen que hay una muerte, que hay varias personas”, expresó el abogado tras conocerse la decisión.

El representante de la familia sostuvo que todavía quedan diligencias pendientes para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho y establecer la responsabilidad que eventualmente corresponda a cada persona involucrada.

“Entendemos que es la medida idónea, ya que todavía se está investigando y apenas el proceso empieza”, agregó.

El rol de audiencias identifica como fundamento jurídico del proceso los artículos 59, 60, 295 y 304 del Código Penal vigente cuando ocurrió el hecho. Los artículos 59 y 60 regulan la figura de la complicidad y las circunstancias bajo las cuales una persona puede ser considerada cómplice de un crimen o delito.

El artículo 295 define como homicidio la muerte voluntaria de otra persona, mientras que el artículo 304 establece las penas aplicables al homicidio según las circunstancias de su comisión.

Familia espera que se determinen todas las responsabilidades

Tras la audiencia, Loren Diñó, hermana de Melanie, expresó satisfacción con la decisión del tribunal y dijo esperar que la investigación permita esclarecer por completo lo ocurrido.

Pidió que quienes resulten responsables enfrenten las consecuencias previstas por la ley y llamó a tomar en consideración el impacto que la muerte ha provocado en toda la familia.

“No solo se perdió la vida de mi hermana, sino que un niño perdió a su madre”, manifestó.

Diñó explicó que el impacto emocional ha llevado a integrantes de la familia a buscar asistencia psicológica para afrontar el duelo.

Según relató, sus parientes intentan aprender a convivir con la ausencia de Melanie y con las consecuencias que su muerte ha dejado, especialmente para su hijo.

La muerte de Melanie

Melanie Stacy Castillo Diñó murió durante la madrugada del 13 de julio después de sufrir una herida de arma blanca en el lado izquierdo del pecho mientras compartía con varias personas en un establecimiento del sector Pepe Rosario, en Higüey.

Las primeras informaciones obtenidas tras el hecho indicaron que la joven fue trasladada de emergencia a un centro hospitalario de Higüey, donde se certificó que llegó sin signos vitales. Las circunstancias que provocaron el incidente quedaron bajo investigación.

Rubelly Solimán Herrera era buscada por las autoridades y se entregó voluntariamente el 29 de julio en la Dirección Regional La Altagracia de la Policía Nacional, acompañada de su abogado, Modesto Castillo. Desde entonces quedó bajo control de las autoridades para continuar las diligencias del Ministerio Público y la Policía.

La imposición de tres meses de prisión preventiva no constituye una condena. El proceso entra ahora en la fase de investigación, durante la cual el Ministerio Público deberá reunir los elementos para sustentar, modificar o descartar las imputaciones formuladas en el expediente.