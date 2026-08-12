Aplazan para el lunes fallo sobre el pedido de extinción penal contra Jean Alain Rodríguez

Jean Alain Rodríguez, exprocurador general, en una de las audiencias en el proceso penal que se le sigue por acusaciones de corrupción. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó la decisión de acoger o rechazar la petición de extinción de la acción penal formulada por Jean Alain Rodríguez, quien está acusado, junto a otras personas, de presunta corrupción administrativa durante su gestión al frente de la Procuraduría General de la República (PGR).

El fallo estaba programado para las 9:00 de la mañana de este miércoles, sin embargo fue reprogramado para las 3:00 de la tarde y, posteriormente, volvió a ser aplazado, esta vez para el próximo lunes 17 de agosto.

Hasta el momento, las autoridades judiciales no han informado el motivo de la postergación.

La decisión estará a cargo de las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto, quienes escucharon hace varias semanas los argumentos del Ministerio Público, de Jean Alain Rodríguez y de su defensa.

Argumentos

El exprocurador y sus abogados sostienen que el conocimiento del expediente acusatorio ha excedido ampliamente el plazo máximo de cuatro años que, según alegan, establece el Código Procesal Penal.

Durante una audiencia celebrada el pasado 3 de agosto, Jean Alain Rodríguez afirmó que no ha sido él quien ha provocado la dilación del proceso, que, según dijo, se ha prolongado por casi seis años.

En ese sentido, atribuyó la demora en el conocimiento del expediente al Ministerio Público y señaló que así lo establecieron dos tribunales en 2023.

Acusaciones y pruebas

Por su parte, el procurador adjunto Wilson Camacho afirmó que el órgano persecutor posee una gran cantidad de pruebas que sustentan el expediente del juicio por presunta corrupción administrativa en la PGR durante el período 2016-2020.

El Ministerio Público acusa a Jean Alain Rodríguez de presuntamente malversar más de 6,000 millones de pesos mediante procesos fraudulentos durante su gestión al frente de la Procuraduría.

Además del exprocurador, los imputados por presuntos actos de corrupción, soborno y estafa contra el Estado son Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias, entre otros.

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