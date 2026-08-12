Condenan a otros siete integrantes de red de narcotráfico desmantelada en Operación Búfalo NK

Implicados en Operación Búfalo NK. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

Otros siete integrantes de la red internacional de narcotráfico y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Búfalo NK fueron condenados por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, con lo que asciende a 14 el número de personas sentenciadas por su vinculación con esta estructura criminal.

Las condenas fueron dictadas durante un procedimiento penal abreviado presentado por el Ministerio Público, cuyos acuerdos fueron homologados por el tribunal luego de que los acusados se declararan culpables de los delitos imputados.

Entre los condenados figura Isidoro Rotestán Clase, sentenciado a siete años de prisión, de los cuales deberá cumplir tres años y seis meses bajo arresto domiciliario.

La información fue ofrecida mediante una nota de prensa divulgada este miércoles.

Francisco Morrobel Pérez fue condenado a cinco años de prisión, con suspensión de la pena, además del pago de una multa de 50,000 pesos.

Mientras que Cristino Rotestán Clase, Johnny Casimiro Tejada, Geyser C. Castillo Mordán, Luigui Aneudy Ureña Read y Jomaiky Ureña Rotestán recibieron condenas de cuatro años de prisión suspendida y multas equivalentes a 100 salarios mínimos cada uno.

Durante el período de suspensión, los condenados deberán cumplir reglas establecidas por el tribunal, entre ellas residir en un domicilio fijo. En caso de incumplimiento, deberán cumplir la totalidad de la pena en prisión.

Clausuran empresas vinculadas

Como parte de las decisiones adoptadas en el proceso, el tribunal ordenó la clausura definitiva de tres empresas vinculadas a la red: Mariscos Del Caribe Clase S.R.L., Mojos S.R.L. y Elegant Records Productions E.I.R.L.

Cada una deberá pagar, además, una multa equivalente a 100 salarios mínimos.

En el proceso también se aplicó un criterio de oportunidad a Braulio Rotestán Clase, Glorisel De La Cruz Paulino, Leda Margarita Clase y Estefany De La Cruz Paulino.

Decomisos significativos

Las decisiones judiciales incluyen el decomiso de 18 inmuebles, entre apartamentos, residencias, solares, terrenos y parcelas ubicados en distintas provincias del país.

Entre los bienes decomisados figuran propiedades en zonas de Punta Cana, La Altagracia, así como terrenos en Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, Padre Las Casas, Azua, y La Romana.

También fueron decomisados 16 vehículos terrestres, seis autobuses de transporte masivo, siete embarcaciones, cinco motores fuera de borda, tres armas de fuego y 115 municiones.

A esto se suman 97,700 dólares y 17,412,085.91 pesos dominicanos.

Investigación y operativos

Según el expediente, la estructura criminal fue vinculada al tráfico de 1,824 kilogramos de drogas y tenía conexiones con ciudadanos de Colombia, Venezuela y República Dominicana, además de enlaces en Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.

Investigación iniciada en 2020

La investigación contra la organización comenzó en 2020, con apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y autoridades colombianas.

Cuatro años después, en septiembre, el Ministerio Público, junto con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ministerio de Defensa, organismos de inteligencia, la DEA y el Comando Sur de Estados Unidos, ejecutó la Operación Búfalo NK.

De acuerdo con las autoridades, la red utilizaba rutas marítimas y aéreas para movilizar grandes cargamentos de cocaína y operaba de manera simultánea en distintas jurisdicciones.

Antes de estas nuevas condenas, otras siete personas ya habían recibido sentencia por su vinculación con el caso. Entre ellas figura Rafael Ynoa Santana, condenado a 10 años de prisión, la pena máxima establecida para estos hechos, así como Robert Nicolás Acosta, sentenciado a siete años.

También fueron condenados a cinco años Juan Bolívar Hernández, José Antonio Toribio, Severiano Núñez Pichardo y Cristian E. Alcántara Javier, mientras que Maritza Flete Santana recibió una condena de tres años.

En tanto, a Juan Henríquez Tavárez se le aplicó un criterio de oportunidad.