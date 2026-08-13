República Dominicana extraditó a Estados Unidos a David Armando Brito Brito, alias "el Jamaquén", señalado de pertenecer a una organización criminal vinculada al narcotráfico, lavado de activos y otros delitos.

Brito Brito fue trasladado bajo custodia desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas hacia Puerto Rico, donde deberá comparecer ante un tribunal estadounidense para responder por las acusaciones en su contra.

De acuerdo con las autoridades de la Dirección Nacional de Control de Drogas, "el Jamaquén" enfrenta cargos por continuación de organización criminal, conspiración para importar a Estados Unidos cinco kilogramos o más de cocaína desde un lugar fuera de ese territorio, posesión de armas de fuego y conspiración para cometer lavado de activos, entre otras acusaciones.

El dominicano fue extraditado mediante el Decreto 346-26, luego de ser capturado en mayo de este año durante la Operación PT7.

El Ministerio Público dijo en el momento de su detención, que Brito Brito formaba parte de una red de narcotráfico en Bayahíbe que recibía grandes cantidades de drogas traídas desde Sudamérica al país en lanchas rápidas.

Como parte de ese operativo fueron ejecutados de manera simultánea más de 30 allanamientos en sectores del Distrito Nacional, Santo Domingo Este y la provincia La Altagracia.

La entrega a las autoridades estadounidenses fue realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) y unidades especiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Investigación de la Guardia Costera estadounidense (CGIS).

Cooperación entre República Dominicana y EE. UU.

La extradición forma parte de los acuerdos de cooperación jurídica y de seguridad entre República Dominicana y Estados Unidos para enfrentar el crimen organizado y perseguir a personas requeridas por la justicia estadounidense.

Las autoridades dominicanas destacaron que el proceso responde al trabajo conjunto y al intercambio de información entre ambos países para localizar y capturar fugitivos vinculados a delitos como narcotráfico, lavado de activos, fraude, homicidio y violación, entre otros.