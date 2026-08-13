Ratifican arresto domiciliario a exjefe de seguridad de Edenorte por sobornos

Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Este jueves se conoció solicitud de variación de medida de coerción a dos acusados de formar presunta red de soborno en contratos con el Estado. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Un tribunal ratificó el arresto domiciliario al exjefe de seguridad física de la Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), Bolívar Nicolás Fernández Espinal, a quien se le acusa de cobrar más de 35 millones de sobornos al empresario que mantuvo durante más de una década contratos con varias instituciones del Estado.

En cambio, el tribunal modificó la modalidad de pago de la garantía económica de cinco millones de pesos impuesta al empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, que ya no será en efectivo, sino a través de una aseguradora.

La información la ofreció en la mañana de este jueves la fiscal Rosa Pichardo, quien estuvo acompañada por el también miembro del órgano acusador Ernesto Guzmán

Rodrigues González y Fernández Espinal forman parte del caso de presuntos sobornos vinculados a contratos de seguridad en instituciones estatales, entre ellas también el Departamento de Seguridad de EdeEste, el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).

Fernández Espinal y Rodríguez González solicitaron la variación de las medidas de coerción ante el juez del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero.

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Audiencia preliminar es el 7 de septiembre

A mediado de julio, el Ministerio Público presentó la acusación contra la presunta red de sobornos que encabezan varios oficiales militares y el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, propietario de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase), a quien se le imputa de pagar más de 108 millones de sobornos.

Además del civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal, el expediente vincula al mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de EdeSur.

También figuran el coronel del Ejército Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de seguridad del Inaipi; y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste.

Asimismo, se incluye al coronel de la Fuerza Aérea Andrés Pacheco Varela, exencargado de seguridad de EdeNorte; al primer teniente del Ejército Wellington Peralta, exasistente del encargado de seguridad del Inaipi; y al coronel del Ejército Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de seguridad de EdeEste.

El expediente también involucra al coronel del Ejército Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial de la Dirección Ejecutiva del Senasa, y al coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.

La primera audiencia del juicio preliminar está programada para el 7 de septiembre.

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