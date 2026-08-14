La Suprema Corte revocó absolución y condenó a cinco años a hombre por violencia contra su expareja

El Ministerio Público ejecutó la orden de arresto contra Andrés Horacio Sánchez Mota. ( FREEPIK/IMAGEN ILUSTRATIVA )

El Ministerio Público arrestó a Andrés Horacio Sánchez Mota para ejecutar una condena definitiva de cinco años de prisión por violencia de género e intrafamiliar contra su expareja, luego de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) revocara la absolución que había obtenido en segunda instancia.

El aspecto relevante del caso está en el recorrido judicial: Sánchez Mota había sido condenado originalmente a cinco años de prisión por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, pero la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional lo absolvió el 28 de agosto de 2025.

El Ministerio Público recurrió esa decisión en casación y la Segunda Sala de la Suprema Corte acogió el recurso.

Mediante la sentencia SCJ-SS-26-0467, del 31 de marzo de 2026, la alta corte anuló la decisión absolutoria y, en lugar de ordenar la celebración de un nuevo juicio, dictó directamente una sentencia que declaró culpable a Sánchez Mota y restableció la pena de cinco años de prisión, según informó este viernes el Ministerio Público.

Las denuncias se hicieron públicas en 2024

El expediente está relacionado con hechos de violencia contra su expareja y amenazas que, según la acusación, también fueron difundidas mediante un video en plataformas digitales.

El conflicto había trascendido públicamente al menos desde junio de 2024, cuando la expareja de Sánchez Mota denunció en redes sociales que recibía amenazas y afirmó que existían órdenes de alejamiento relacionadas con el caso. Familiares del ahora condenado ofrecieron entonces una versión distinta sobre otros episodios de violencia que involucraban a ambas familias.

Esas alegaciones públicas, sin embargo, deben distinguirse del resultado del proceso penal que ahora se ejecuta: la información suministrada por el Ministerio Público establece que la condena definitiva contra Sánchez Mota corresponde específicamente a los hechos de violencia de género e intrafamiliar cometidos contra su expareja.

La sentencia se fundamentó en los artículos 309-1, 309-2 y 309-3, literal g, del anterior Código Penal dominicano, legislación bajo la cual fueron procesados los hechos.

Ordenaron su captura en mayo

Después de quedar firme la condena, el juez Franny M. González Castillo, del Tribunal de Ejecución de la Pena del Distrito Nacional, emitió el 18 de mayo de 2026 la orden de captura y arresto 249-01-2026-SAUT-00573.

La Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), encabezada por la fiscal Andry De Los Santos, realizó posteriormente varios allanamientos en distintos puntos del país para localizar al condenado, de acuerdo con la versión oficial.

El Ministerio Público precisó, sin embargo, que Sánchez Mota finalmente se presentó ante la Ucaprec, donde fue ejecutada la orden judicial. La institución no especificó cuánto tiempo permaneció sin ser localizado ni las fechas y lugares de los allanamientos realizados para encontrarlo.

Tras el arresto, el Ministerio Público informó que realiza los trámites para presentar a Sánchez Mota ante el juez de Ejecución de la Pena del Distrito Nacional, encargado de disponer el cumplimiento de los cinco años de prisión establecidos en la sentencia definitiva.