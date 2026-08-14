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Condenan a un hombre y a una mujer por explotar sexualmente a una adolescente de 15 años

Los condenados deberán cumplir 15 y 5 años de prisión en Najayo Hombres y Mujeres

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    Condenan a un hombre y a una mujer por explotar sexualmente a una adolescente de 15 años
    Imagen ilustrativa que muestra a un hombre en una cárcel. (ARCHIVO)

    El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a una mujer y a un hombre por captar a una adolescente de 15 años y someterla a explotación sexual.

    La condenada, Valentina Madé de la Rosa, alias Miosotis, deberá cumplir 15 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, mientras que Luciano Luis Batista, alias Chano, cumplirá una pena de cinco años en Najayo Hombres.

    • El Ministerio Público dijo este viernes que los condenados mantenían a la víctima en una situación de vulnerabilidad para explotarla sexualmente. Además, obtenían beneficios económicos de esa actividad y ejercían control sobre ella.
    RELACIONADAS

    Detalles del juicio

    El caso fue investigado por la fiscal Yonoris Suero de la Cruz, del Departamento de Investigación de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas de la Fiscalía del Distrito Nacional.

    Durante el juicio, las fiscales litigantes Carlenny Camilo y Gladys Cruz presentaron pruebas que incluyeron informes psicológicos forenses, certificaciones médicas, entrevistas especializadas a la adolescente, testimonios, registros de llamadas, conversaciones electrónicas y análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

    La acusación fue sustentada en la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, además de disposiciones del Código Penal, la Ley 136-03 sobre protección de niños, niñas y adolescentes y la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología.

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