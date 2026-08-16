Imponen prisión preventiva para conductor acusado de accidente que dejó tres muertos en Los Ríos

Lugar donde ocurrió el accidente en la avenida Coronel Juan María Lora Fernández, Los Ríos, Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE / ESTARLIN ROSA )

La Cuarta Sala del Juzgado Especial de Tránsito del Distrito Nacional impuso dos meses de prisión preventiva a Manuel Joaquín Payán Morales, acusado de provocar el accidente de tránsito en el que murieron tres personas en el sector Los Ríos.

El accidente ocurrió el pasado 5 de agosto en la avenida Coronel Juan María Lora Fernández, esquina avenida República de Colombia, próximo a una estación de combustibles, cuando, de acuerdo con la acusación, el imputado conducía una camioneta Chevrolet Colorado, año 2019, bajo los efectos del alcohol.

Como consecuencia del impacto fallecieron Dieufort Gesner, de nacionalidad haitiana, una mujer y una niña.

La mujer, quien era la madre de la niña, permaneció ingresada en un hospital luego del accidente. Diario Libre había informado que se encontraba con vida, pero su condición de salud se agravó y falleció el pasado viernes 14 de agosto.

Durante la audiencia, el

presentó como evidencias el acta de tránsito levantada por la

(Digesett), el acta de arresto en flagrante delito, el acta de levantamiento del cadáver emitida por el

(Inacif), además de los documentos de identificación del conductor y del vehículo involucrado.

También fue incorporada la prueba de alcoholimetría practicada al imputado, cuyo resultado fue de 0.91 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, nivel que supera el límite permitido por la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Tras valorar las evidencias presentadas, el tribunal consideró razonable la vinculación de Payán Morales con los hechos y determinó que la prisión preventiva era la medida adecuada para garantizar el desarrollo de la investigación y el esclarecimiento de las circunstancias del accidente.

La medida fue dictada a solicitud del Ministerio Público y establece que Payán Morales deberá cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres (CCR-17).

Medidas judiciales

La revisión obligatoria de la prisión preventiva fue fijada para el próximo 12 de octubre de 2026, a las 9:00 de la mañana.