Tribunal absuelve a familia y empresa acusadas de mortal explosión en San Cristóbal

Vehículo retira los escombros luego de la explosión en San Cristóbal el 14 de agosto del 2023. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Un tribunal unipersonal de San Cristóbal declaró inocente a la familia propietaria de la empresa Vidal Plast, acusada de la explosión en San Cristóbal que dejó un saldo de al menos 38 muertos el 14 de agosto del 2023.

Los descargados son Edward Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almánzar y Mercedes Altagracia Vidal, así como la misma empresa, Vidal Plast SRL, donde se originó la fuerte explosión con ondas expansivas que ocasionó el siniestro.

El Ministerio Público los acusa de homicidio involuntario por la "torpeza", "imprudencia" y la "inobservancia" de los reglamentos previstos para las actividades comerciales en el almacenamiento de plásticos, de salud y medioambientales.

El fallo, del tribunal unipersonal y presidido por la jueza Wilma Cuello, se leerá de manera íntegra el 9 de septiembre.

Los parientes de las víctimas se manifestaron recientemente demandando justicia.

Descargados incluso de responsabilidad civil

Según el abogado Teobaldo Durán, representante de la familia y la empresa, la magistrada absolvió también en la parte civil a los imputados, debido a que los parientes de los fallecidos desistieron de perseguirlo por daños y perjuicios.

Asevera que los parientes de los fallecidos no creyeron en la investigación del Ministerio Público.

Afirma que las víctimas sostienen que la explosión se originó por personas extrañas a los que finalmente la fiscalía de San Cristóbal acusó como responsables.

"Ellos (las víctimas) tienen actualmente un proceso por ante el Tribunal Superior Administrativo en responsabilidad patrimonial contra el Estado dominicano, contra el Ministerio de Obras Públicas, que fue que licitó la construcción del parqueo que se está realizando en ese lugar, y el Ayuntamiento de San Cristóbal, que es el propietario del inmueble", asegura Durán.