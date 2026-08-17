Cárcel Las Parras prepara taller para que reclusos fabriquen colchones y uniformes

Preparación del taller industrial en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras. ( FOTO CEDIDA POR LA DGSPC )

El Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras pondrá en funcionamiento dos talleres industriales en los que personas privadas de libertad fabricarán colchones, muebles tapizados y uniformes escolares, como parte de un programa de capacitación laboral y reinserción social.

En su primera etapa, el taller de tapicería y producción de colchones tendrá capacidad para fabricar 1,000 colchones mensuales, cuya producción estará destinada tanto al abastecimiento de los centros penitenciarios como al mercado general.

Cada área productiva contará con ocho internos maestros, 16 operarios y 40 ayudantes, de acuerdo con una nota de prensa de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc).

El programa busca convertir los talleres en unidades productivas que, además de capacitar a los internos en oficios técnicos, les permitan generar ingresos para contribuir al sostenimiento de sus familias y adquirir conocimientos para emprender sus propios negocios una vez recuperen su libertad.

El segundo proyecto corresponde al taller de confección de uniformes escolares, desarrollado mediante un acuerdo de colaboración con el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) y con el acompañamiento técnico de la Industria Nacional de la Aguja (Inaguja).

Adecuación del taller de confección

Durante una visita técnica realizada por las autoridades al CCR Las Parras para evaluar el área destinada a la confección, las instituciones involucradas identificaron varias acciones necesarias antes del inicio de las operaciones.

Entre las medidas figuran la instalación de abanicos en el área de corte

en el área de corte Limpieza general

Reorganización de insumos del taller de tapicería

Levantamiento de las dimensiones de las mesas de corte

Señalización de las distintas áreas para mejorar las condiciones de trabajo, organización y seguridad

La coordinación del proyecto está a cargo de un equipo interinstitucional integrado por representantes de la Dgspc, el CCR Las Parras y la Inaguja, quienes tendrán la responsabilidad de planificar y dar seguimiento a la puesta en funcionamiento de los talleres.

La Dgspc informó que estas iniciativas forman parte de las acciones dirigidas a fortalecer la formación técnico-ocupacional y la inserción sociolaboral de las personas privadas de libertad, mediante actividades productivas vinculadas con su rehabilitación y posterior reinserción en la sociedad.