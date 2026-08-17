Dictan tres meses de prisión preventiva a hombre acusado de matar hijo de periodista en Tamayo

El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Bahoruco dictó este lunes tres meses de prisión preventiva contra Jorge Luis, alias "el Pachá", señalado como el principal sospechoso de matar de varios disparos a un joven durante la celebración de su cumpleaños en el municipio de Tamayo.

La medida fue impuesta por el magistrado Ernesto Antonio Cabral Gomera, quien dispuso que el imputado cumpla la prisión preventiva en la cárcel pública de Neiba, mientras avanza la investigación del caso.

La víctima fue identificada como Chery Omar González Agramonte, de 21 años, hijo del periodista Chery González. El joven recibió dos impactos de bala en la cabeza y uno en el cuello durante la madrugada del pasado 19 de julio, mientras celebraba su cumpleaños en un "rigolón" ubicado en la comunidad de Santana, en Tamayo.

González Agramonte permaneció durante cinco días ingresado en el Hospital Regional Universitario Jaime Mota, de Barahona, donde falleció.

La audiencia para conocer la medida de coerción había sido reenviada el pasado jueves, con el propósito de permitir que los representantes de la víctima estudiaran con mayor profundidad el expediente presentado por el Ministerio Público.

Entrega y antecedentes

Jorge Luis, alias "el Pachá", se entregó el pasado 11 de agosto a las autoridades policiales de Neiba, acompañado de su abogado, luego de permanecer 24 días prófugo.

De acuerdo con la información suministrada, el imputado habría permanecido refugiado en La Romana antes de decidir regresar voluntariamente a Neiba para ponerse a disposición de las autoridades.

Familiares de la víctima expresaron su satisfacción con la decisión judicial y pidieron que el caso sea llevado hasta las últimas consecuencias y que, de comprobarse su responsabilidad penal, recaiga todo el peso de la ley sobre el acusado.

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