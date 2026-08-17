El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó este lunes declarar la extinción de la acción penal al exprocurador Jean Alain Rodríguez, tras argumentar que la demora en los casi seis años que tiene el proceso ha sido justificada y "razonable".

Las juezas Claribel Nivar Arias, Clara Castillo y Yissell Soto, decidieron denegar la petición de manera unánime, luego de afirmar que la tardanza se debe a solicitud de aplazamientos de todas las partes, incluida el Ministerio Público (MP).

Asimismo, se acogieron para hacer valer la tutela de los derechos de todas las partes del caso de presunta corrupción.

La defensa de Rodríguez había solicitado declarar extinguida la acción penal al considerar que el proceso había superado el plazo máximo establecido por el Código Procesal Penal sin que se dictara una sentencia en primera instancia.

El exprocurador sostenía que el expediente llevaba más de cinco años recorriendo los tribunales y que, conforme a la legislación procesal, el plazo había sido excedido.

Un proceso de casi seis años

La decisión mantiene abierto el juicio de fondo contra Rodríguez y otros 14 acusados, quienes enfrentan cargos por presuntos actos de corrupción cometidos durante la gestión del exprocurador al frente de la Procuraduría General de la República entre 2016 y 2020.

El Ministerio Público acusa al grupo de haber defraudado al Estado dominicano por más de 6,000 millones de pesos mediante supuestas irregularidades en procesos de compras y contrataciones, además de otros delitos.

En la etapa inicial del expediente fueron acusadas más de 60 personas físicas y empresas. Cerca de 30 admitieron su responsabilidad y fueron condenadas mediante procesos abreviados.

Rodríguez y los demás acusados que permanecen en juicio de fondo fueron enviados a esta etapa después de que el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictara auto de apertura a juicio el 28 de junio de 2024.

Sin embargo, el proceso sufrió nuevos retrasos antes de comenzar formalmente el juicio de fondo.