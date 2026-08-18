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Nuevo Código Penal República Dominicana
Nuevo Código Penal República Dominicana

Encuesta ACD Media: amplio respaldo ciudadano al nuevo Código Penal

La encuesta muestra que el 85.2 % de los ciudadanos apoya el reconocimiento del feminicidio como delito

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    Encuesta ACD Media: amplio respaldo ciudadano al nuevo Código Penal (UN ESTUDIO REVELA TAMBIÉN UN ELEVADO CONOCIMIENTO DE LA REFORMA PENAL,)

    El nuevo Código Penal recibe un amplio respaldo ciudadano, especialmente por el endurecimiento de las sanciones y la incorporación de delitos vinculados a nuevas formas de criminalidad. El 72.2 % de los dominicanos considera positivos los cambios introducidos, frente a 24.1 % que los valora negativamente, según la última encuesta nacional de ACD Media. Además, 75.6 % considera muy importante que el país disponga de un Código Penal actualizado.

    La Encuesta Nacional de Opinión Pública fue levantada entre el 8 y el 11 de agosto de 2026, mediante 1,200 entrevistas distribuidas a nivel nacional y con un nivel de confianza de 95 %. El estudio revela también un elevado conocimiento de la reforma penal, pues 69.3 % afirmó saber que desde el 5 de agosto comenzó a aplicarse el nuevo Código, mientras 30.5 % dijo desconocerlo.

    RELACIONADAS

    Apoyo a disposiciones clave

    El mayor respaldo se concentra en disposiciones relacionadas con delitos que provocan especial preocupación social. El 85.2 % considera muy importante reconocer como delito el feminicidio y la violencia contra las mujeres, mientras 82.6 % concede la misma importancia al castigo del sicariato y del reclutamiento de menores para delinquir. El aumento de las penas por corrupción y mal uso de fondos públicos recibe 82.2 % de valoración como muy importante y el incremento de las sanciones por asesinato, 78.1 %.

    • La encuesta muestra igualmente aceptación de respuestas penales frente a conductas surgidas o multiplicadas con la tecnología. El 73.8 % atribuye mucha importancia al reconocimiento de delitos cometidos por internet, como acoso y estafas, y 75.4 % al castigo de la difusión de fotografías o videos privados sin autorización.

    Demandas ciudadanas claras

    Los resultados reflejan una demanda ciudadana bastante definida. Más que una valoración jurídica de un texto complejo, expresan respaldo a una respuesta penal más severa frente a delitos violentos, corrupción y nuevas modalidades delictivas, áreas donde la población parece reclamar mayor protección y consecuencias más contundentes.

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