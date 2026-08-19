Juicio a Donald Guerrero y otros exfuncionarios es hoy; apelación contra Gonzalo y Peralta sin fecha

En una imagen de archivo, los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta. ( DIARIO LIBRE )

Este miércoles comienza el juicio de fondo por presunta corrupción contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, los exdirectores del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirillo, y de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.

Entre los que enfrentarán el juicio de fondo junto a Guerrero, Piccirillo y Silver Peña, figuran los abogados Ángel Lockward y Juan Tomás Polanco Céspedes , Princesa Alexandra García Medina —quien se desempeñaba como coordinadora técnico administrativa de Hacienda—, y la pareja de esposos Ramón David Hernández y Yahaira Brito Evangelista.

Forman parte de los más de treinta imputados que pasaron a la etapa que debe concluir con una absolución o condena.

En cuanto al recurso de apelación que interpuso el Ministerio Público al no ha lugar que favoreció a los también exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, todavía no se ha apoderado una sala de la corte para que lo conozca y mucho menos se ha fijado fecha de la primera audiencia.

De lo que se les acusa

El Ministerio Público acusa a los exfuncionarios de desarrollar una supuesta red que utilizó recursos del Estado para realizar pagos irregulares a particulares y financiar actividades políticas, provocando un perjuicio económico de miles de millones de pesos.

La investigación, que en un principio se denominó Operación Calamar, sostiene que los imputados habrían gestionado expropiaciones de tierras, declaradas de utilidad pública, cuyos libramientos de pagos se ejecutaron de manera anómala.

Se les imputa, además, de sobornos a contratistas y de alegadamente incurrir en extorsión a propietarios de bancas de apuestas.

El auto de apertura a juicio lo decidió el 29 de mayo la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción, Altagracia Ramírez, que rechazó la acusación contra el exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial peledeísta, Gonzalo Castillo, y contra el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.

En su decisión, Ramírez favoreció también con el no ha lugar a Daniel Alberto Guerrero Mena, hijo de Donald Guerrero; a Marcial Reyes y a la notario Rosa Arias Ruiz.

Las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que conocerán los cargos contra los acusados son Arlín Ventura, quien lo preside; Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez.