Tribunal Colegiado condena a 15 años de prisión a hombre por homicidio en Cabeza de Toro

El Tribunal Colegiado de la demarcación condenó a 15 años de prisión a Víctor Manuel Méndez, tras hallarlo culpable del homicidio de Juan Manuel Polanco, alias Lelo, ocurrido el 10 de febrero de 2025 en el sector Los Cuatro Caminos, en Cabeza de Toro.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, Méndez se presentó armado con un puñal en la residencia de una ciudadana, a quien agredió físicamente.

La víctima intervino para defender a la mujer, momento en que el hoy condenado le propinó varias estocadas que le provocaron heridas mortales y posteriormente le ocasionaron la muerte.

Proceso judicial

El Ministerio Público sustentó la acusación bajo la calificación jurídica de los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, además de los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16, sobre el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

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La Fiscalía informó que la investigación estuvo a cargo del fiscal Lauterio Eduardo Javier, mientras que la litigación del proceso fue realizada por la fiscal Yudelka Acosta, quienes presentaron ante el tribunal pruebas que permitieron demostrar la responsabilidad penal del acusado y obtener la condena.

La sentencia establece una pena de 15 años de prisión contra Méndez por el homicidio de Polanco.

El Ministerio Público con esta condena da muestra de su compromiso con el esclarecimiento de los hechos delictivos, la persecución de quienes atenten contra la vida y la integridad de las personas, así como con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia.