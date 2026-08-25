A cuatro meses de que concluyera el período en funciones de 11 jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), incluido su presidente, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) entrevistó este martes a los siete magistrados que aspiran a ser ratificados en la alta corte.

Los jueces entrevistados fueron Justiniano Montero Montero, Francisco Jerez Mena, Vanessa Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Alejandro Bello Ferreras, Fran Soto Sánchez y Rafael Vásquez Goico.

En el proceso de evaluación para una eventual ratificación no participaron el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; Nancy Salcedo; María Garabito y Manuel Carbuccia, quienes comunicaron que no aspirarán a permanecer en sus cargos.

Los 11 magistrados cumplieron en abril de este año el período para el que fueron designados, pero hasta ahora el CNM no había sido convocado para realizar la evaluación de desempeño correspondiente.

La secretaria del organismo, Nancy Salcedo, aseguró que, de acuerdo con el cronograma establecido, la decisión sobre los jueces evaluados estaría lista para el próximo viernes 28 de agosto.

Con la decisión de cuatro magistrados de no optar por la ratificación, ya existen cuatro plazas disponibles en la Suprema Corte de Justicia.

La decisión que adopte el CNM el viernes sobre la permanencia o no de los otros siete jueces determinará la cantidad definitiva de vacantes que estarán disponibles en la próxima convocatoria.

Humanizar la justicia

El juez Justiniano Montero Montero afirmó que, pese a los avances tecnológicos y al creciente uso de la inteligencia artificial en el ámbito judicial, estas herramientas no pueden sustituir la función humana de los jueces.

A su juicio, los órganos de gobernanza digital deben garantizar que el desarrollo tecnológico contribuya a mejorar la justicia sin desplazar ni quebrantar su dimensión humana.

"Se puede usar la tecnología para avanzar, para mejorar, para eficientizar, pero no se lo puede dejar todo a ella porque la tecnología tiene un tema y, particularmente la inteligencia artificial, es que tiene un porcentaje alto de delirio", manifestó el presidente de la Primera Sala o Sala Civil y Comercial.

No contaminarse con las redes sociales

Durante su intervención, el presidente de la Segunda Sala o Sala Penal, Francisco Jerez Mena, destacó que una de las principales responsabilidades de un juez es evitar "contaminarse" con las informaciones y valoraciones que circulan sobre los casos bajo su conocimiento, especialmente aquellos que generan una elevada atención pública.

Explicó que esa conducta lo ha llevado incluso a limitar su exposición a las redes sociales y a contenidos televisivos relacionados con procesos judiciales.

Señaló que la independencia judicial está relacionada tanto con factores externos como con la capacidad del propio juzgador de controlar sus percepciones y preferencias personales. En ese sentido, afirmó que un juez debe tener claro "dónde tiene que estar" y "hacer lo que tiene que hacer, sin importar lo que digan los demás".

Control sobre la mujer: criterio de la violencia de género

Al reflexionar sobre los criterios judiciales que se han adoptado en la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Fran Soto Sánchez realizó una dura crítica social al pensamiento que motiva los casos de violencia de género en el país.

"Si el hombre entiende que la mujer no debe salir de su casa y que tiene que pedirle permiso; que el hombre tiene que supervisarla; corregir por donde camina o no camina; ¿Qué es eso? Es violencia de género", manifestó.

Soto Sánchez explicó que ese pensamiento de control hacia las mujeres se deriva de que estas representan "un objeto" para sus agresores.

La discusión jurídica al respecto es que, cuando la víctima tiene una relación con la persona que le agrede, podría tipificarse como violencia intrafamiliar. Aunque las penas son prácticamente las mismas en el antiguo Código Penal, una tipificación incorrecta puede perjudicar el resultado.

El magistrado es ponente de una de las sentencias recientes (SCJ-SS-23-1142) que ha usado la Segunda Sala o Sala Penal de la SCJ para diferenciar la violencia de género de la violencia intrafamiliar.

En esta se distingue que la primera se basa en el carácter discriminatorio por razones de género y en una relación de poder asimétrica, separándola del ámbito estrictamente doméstico o de parentesco que caracteriza a la violencia intrafamiliar.

Avances tecnológicos del Poder Judicial

La digitalización del sistema de justicia fue uno de los temas más abordados entre los entrevistados. Los magistrados Samuel Arias Arzeno y Alejandro Bello Ferreras destacaron que este proceso, sumado a otras implementaciones tecnológicas, como la firma electrónica y el expediente sin papel, ha sido fundamental para agilizar la emisión de sentencias judiciales.

Arias Arzeno también advirtió que la incorporación de herramientas tecnológicas tiene aspectos que deben ser observados con cautela, particularmente por sus efectos sobre los usuarios del sistema.

Asimismo, consideró que establecer métricas sobre el funcionamiento de los tribunales permitiría disponer de información objetiva para introducir mejoras y evaluar los resultados de las iniciativas adoptadas por el Poder Judicial.

En el caso de Samuel Arias Arzeno, especificó que la tecnología ha sido muy beneficiosa, pero todavía hay jueces que se resisten a abandonar el papel, principalmente en materias como Tierras, Laboral, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo.

Calidad sobre cantidad

Para el togado Rafael Vásquez Goico, la cantidad de sentencias emitidas por los tribunales no debe imponerse sobre la calidad de su fundamentación.

Durante su exposición, el magistrado advirtió sobre las consecuencias que tienen las decisiones deficientemente motivadas para el Estado de derecho.

Vásquez sostuvo que el debate sobre productividad judicial debe partir de definir qué tipo de tribunal se quiere: uno que produzca una gran cantidad de decisiones o uno que garantice que sus fallos estén correctamente sustentados.

Vacíos en procesos civiles

La jueza Vanessa Acosta Peralta advirtió sobre la existencia de algunos vacíos en las normas que regulan los procesos civiles y que, a su juicio, pueden colocar en situación de indefensión a ciudadanos que no tienen acceso a un abogado.

En ese sentido, consideró las consecuencias que puede enfrentar una persona demandada que carece de recursos económicos para contratar representación legal.

También utilizó como ejemplo los procedimientos que pueden derivar en el embargo de bienes o cuentas bancarias, señalando las dificultades que enfrentaría una persona que no recibió adecuadamente una notificación o que no tuvo asistencia jurídica durante el proceso.

La magistrada consideró necesario actualizar las disposiciones procesales para garantizar una protección efectiva de los derechos y una mayor igualdad entre las partes.

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