El juez Justiniano Montero advierte que la IA no puede sustituir a los jueces porque delira

El juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Justiniano Montero Montero. ( FOTOGRAFÍA SUMINISTRADA POR EL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA )

El juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Justiniano Montero Montero advirtió este martes que la inteligencia artificial no puede sustituir la función de un juez y señaló como uno de sus principales riesgos la generación de información falsa presentada con apariencia de certeza.

"La tecnología no puede sustituir la función del juez, porque hay una figura del juez natural y eso no se negocia", afirmó durante su entrevista de evaluación de desempeño ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Al responder una pregunta de la magistrada Nancy Salcedo sobre los límites entre automatización y la función humana del juez, Montero sostuvo que las herramientas digitales pueden utilizarse para agilizar y hacer más eficiente la administración de justicia, pero no para delegar en ellas la decisión judicial.

"Particularmente la inteligencia artificial tiene un porcentaje alto de deliración, delira. Y al delirar puede sacar mentiras que parecerían verdades tecnológicas", expresó.

El Poder Judicial dominicano ha comenzado a incorporar herramientas de inteligencia artificial. En julio informó que implementaba un proyecto piloto de Microsoft Copilot precisamente en la Primera Sala de la Suprema Corte, que preside Montero, además de otras áreas administrativas y de apoyo a tribunales. La institución ha establecido que estas tecnologías deben servir como apoyo y no sustituir el criterio jurisdiccional.

Montero ha tenido además participación directa en el proceso de digitalización de la justicia dominicana. Formó parte de la comisión que elaboró la Ley 339-22 sobre Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial y posteriormente intervino en la implementación y actualización de su reglamento.

Durante su evaluación, el magistrado defendió que la transformación tecnológica debe mantener lo que denominó "el rostro humano de la administración de justicia" y explicó que este tema forma parte de su trabajo académico sobre ética judicial.

Más de 200 decisiones inadmisibles por interés casacional

La entrevista también dejó datos sobre el funcionamiento de la Primera Sala de la Suprema Corte.

Montero sostuvo que la aplicación del denominado interés casacional está funcionando como un mecanismo de restricción del acceso a la Suprema Corte y reveló que, de alrededor de 300 decisiones emitidas en un período que no precisó, "200 y algo" corresponden a casos declarados inadmisibles por esta figura.

El magistrado explicó que la SCJ ha atravesado varias etapas en la aplicación del interés casacional y que inicialmente se permitió un acceso más flexible debido a que se trataba de una legislación nueva.

Según indicó, posteriormente el criterio fue endurecido y ahora la Primera Sala procura adecuar la figura a los objetivos de la legislación.

También reveló que los integrantes de la sala tienen previsto estudiar una reciente sentencia del Tribunal Constitucional relacionada con las infracciones procesales y el interés casacional.

De 162 a 28 días en arbitraje

Como parte de la defensa de su desempeño, Montero presentó varios indicadores de productividad.

Afirmó que desde abril de 2019 la Primera Sala ha producido 27,482 decisiones y que él ha sido ponente en 7,108, equivalentes aproximadamente al 26 % del total.

También aseguró que, desde que asumió la presidencia de la Primera Sala en enero de 2026, se estableció un esquema para priorizar expedientes considerados sensibles, entre ellos arbitraje, referimientos, embargos inmobiliarios, asuntos de familia y particiones.

Según los datos presentados por el magistrado, el tiempo promedio para decidir asuntos de arbitraje bajó de 162 a 28 días, mientras las demandas en suspensión pasaron de aproximadamente 60 a 11 días.