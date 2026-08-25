Víctimas de estafa Investor Winner se quejan de la lentitud del proceso judicial

Las personas que dicen ser víctimas se manifestaron en el Palacio de Justicia. ( DIARIO LIBRE )

Algunas de las 332 víctimas de la estafa piramidal denominada Investor Winner expresaron este martes su indignación ante un nuevo aplazamiento del juicio de fondo contra los presuntos miembros de la red, desmantelada hace más de dos años.

«Ya esto harta, nos molesta», manifestó Alexander Adames luego de que el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional pospusiera la audiencia para el 15 de septiembre. La postergación se debió a que el principal señalado como cabecilla, Rafael Martínez Batista, no fue trasladado al tribunal junto a otros dos de los acusados.

Mery Apolinario, otra de las afectadas con el esquema piramidal, habló de su inconformidad por el poco avance del litigio y que, pese a que el caso empezó en el 2024 el juicio de fondo "no empieza".

Apolinario dijo que invirtió 4 millones de pesos.

Más de RD$4 mil millones

En su acusación, el Ministerio Público cuantificó la estafa en 4,239 millones de pesos y 11.6 millones de dólares a un total de 332 personas. La inversión se hizo del 2020 al 2024 y ofrecía rendimientos anuales de entre 10 % y 30%.

Los presuntos líderes del esquema son Rafael Martínez Batista y su pareja Eridania García Veloz de Martínez; Edgar Antonio García Binet, Jesús Manuel de la Cruz Paché, Reynaldo Castillo Garrido, Ana Francisca Martínez Batista, el abogado Héctor Aníbal Santillán Faulkner, Carlos Manuel Jiménez Mauricio y Joanna del Cristo Amparo de Jiménez.

Entre los miembros figuran O´neill Alberto Nivar Romero, William Félix Esquea D´Oleo, Roberto Evangelista Concepción, Rafael Martínez Colón, Lucía Martínez Colón, Rosangela Amador Núñez, Greer Antoni Carpio Paché, Anderson García Veloz, Emmanuel Nazaire, Isandry Alberto Rosario Victoriano y Daniel Cadet Gabriel, así como de Manuel Arturo de la Cruz Pache y Claribel Martínez Vicente.

Para cometer los hechos los imputados utilizaron las empresas IXI Intermecom S.R.L., Guro Investments S.R.L., Yirewall S.R.L., Cooperativa de Ahorros Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (Coopes), Investor Winner IW S.R.L., Antoni Carpio Pisos y Construcciones S.R.L., Vagary Consulting S.R.L., Inversiones Cataleya S.R.L. y Gratia Plena S.R.L.

Además, las empresas Ghanima Corporation S.R.L., Taufit Investments S.R.L., Jalizca Family Inmobiliaria S.R.L., Fundación Doña Francisca Martínez, Grupo Fasurielva, S.R.L., Inmobiliaria Luz del Ángel S.R.L. y The Winner Academy & Trading Center.

Según el órgano acusador, el grupo de acusados utilizó las redes sociales para promocionar falsas oportunidades de inversión, además de que falsificó estados financieros y constituyó empresas de fachada, logrando atraer a cientos de personas.

"Para ocultar rastros y obstaculizar la investigación, los imputados cedieron las acciones de las empresas una vez colapsado el esquema y desaparecieron de sus domicilios habituales", sostienen los fiscales..