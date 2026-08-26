El Colegio Médico mantiene impugnación al Código Penal pese a cambios hechos por el Congreso

De izquierda a derecha los magistrados del Tribunal Constitucional, Domingo Antonio Gil; Miguel Aníbal Valera Montero, el presidente de la alta corte, Napoleón Estévez Lavandier; Eunisis Vásquez y Fidias Federico Aristy, durante una audiencia pública celebrada el miércoles 26 de agosto. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

El Colegio Médico Dominicano (CMD) mantiene ante el Tribunal Constitucional (TC) su impugnación contra disposiciones del nuevo Código Penal, pese a que el Congreso modificó varios de los artículos cuestionados inicialmente por el gremio.

La organización considera que los cambios introducidos no resolvieron completamente sus objeciones y que permanecen disposiciones que pueden poner en riesgo a los médicos por situaciones derivadas de las condiciones en las que deben ejercer su profesión.

El presidente del CMD, Luis Peña Núñez, explicó que originalmente el gremio había reclamado modificaciones a los artículos 8, 9, 12 y 354 del Código Penal.

De esas disposiciones, tres fueron modificadas durante el proceso legislativo, pero el Colegio Médico mantiene su inconformidad con el alcance de esos cambios.

Peña Núñez señaló particularmente el artículo 8, cuya modificación, según afirmó, amplió su alcance, pero finalmente no consiguió lo que el gremio había solicitado.

Los artículos 9 y 12 son, a su juicio, los puntos más importantes de la controversia, debido a que no fueron modificados mediante la ley orgánica y, por tanto, permanecen vigentes en los términos cuestionados por el CMD.

El recurso que figura ante el Tribunal Constitucional corresponde al expediente TC-01-2026-0042 y fue presentado por el Colegio Médico Dominicano contra disposiciones de la Ley 74-25, que establece el nuevo Código Penal.

Sin embargo, al explicar el alcance actual del reclamo, Peña Núñez incluyó también los artículos 9 y 12 entre las disposiciones que el gremio considera problemáticas. Por eso, la posición expuesta por el presidente del CMD abarca un conjunto de artículos más amplio que el identificado en el expediente del tribunal.

Temor a una medicina defensiva

La principal preocupación del gremio es que esas disposiciones terminen modificando la manera en que los médicos toman decisiones frente a sus pacientes.

Peña Núñez advirtió que podrían provocar lo que se conoce como medicina defensiva, en la que el profesional actúa condicionado por el temor a enfrentar consecuencias legales.

El presidente del CMD sostiene que el ejercicio médico no puede evaluarse de la misma manera que otras actividades, porque las decisiones clínicas están condicionadas por las posibilidades reales del sistema sanitario.

Puso como ejemplo las diferencias entre un hospital de la capital y uno ubicado en una zona aislada, donde puede no haber una ambulancia disponible o pueden faltar sangre u otros recursos indispensables para atender una emergencia.

A su juicio, no sería razonable atribuir la misma responsabilidad al médico por el resultado de una atención sin tomar en cuenta esas circunstancias.

"No es lo mismo lo que pasa en un hospital de la capital que lo que pasa en un hospital aislado donde no hay ambulancia", sostuvo.

Peña Núñez insistió en que el CMD no está reclamando impunidad para los médicos, sino un tratamiento jurídico que tome en cuenta las particularidades de la práctica médica y las deficiencias que todavía existen en el sistema de salud.

El gremio había llevado inicialmente sus reclamos al Congreso, donde consiguió modificaciones en parte de las disposiciones cuestionadas. Al considerar insuficientes esos cambios, decidió mantener la controversia ante el Tribunal Constitucional.

El Colegio Médico Dominicano presentó este miércoles sus conclusiones durante la audiencia pública celebrada por el Tribunal Constitucional y mantuvo sus objeciones a las disposiciones que considera perjudiciales para el ejercicio de la medicina, pese a las modificaciones introducidas por el Congreso al nuevo Código Penal.