¿Ahogamiento o algo más? Fiscal dice que algo "no le resulta" en versión de muerte de Albert Aracena

El fiscal titular de Espaillat, Yorelbin Rivas. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La Fiscalía de Espaillat mantiene abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer las circunstancias en que murió Albert de Jesús Aracena, cuyo cadáver fue localizado luego de permanecer 21 días desaparecido.

El fiscal titular de Espaillat, Yorelbin Rivas, informó que el cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se le practica la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte.

Versión de los detenidos

Rivas explicó que los propietarios del establecimiento New York Grill, quienes permanecen detenidos, han planteado como versión que el joven murió ahogado en una piscina y que posteriormente enterraron su cuerpo para evitar que el negocio fuera cerrado.

Sin embargo, el fiscal afirmó que esa explicación no le resulta convincente al Ministerio Público y que las autoridades continúan investigando para establecer qué ocurrió realmente.

"Esa teoría a mí no me resulta, por eso estamos investigando", declaró Rivas, al señalar que todavía existen elementos por esclarecer antes de determinar la calificación jurídica del caso.

Resultados de la autopsia

El representante del Ministerio Público indicó que los resultados de la autopsia serán determinantes para establecer si Albert murió por ahogamiento o si presenta evidencias compatibles con otra causa.

Rivas también confirmó que durante las investigaciones han surgido informaciones sobre un ciudadano haitiano que habría trabajado en el establecimiento.