Poder Judicial RD entregará premio Justicia y Prensa a expresidente de Colombia Juan Manuel Santos

El expresidente colombiano Juan Manuel Santos Calderón (2010-2018) será reconocido por el Poder Judicial dominicano con el Premio Internacional Justicia y Prensa. ( EFE )

El Poder Judicial de la República Dominicana otorgará el Premio Internacional Justicia y Prensa al expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos Calderón, en cuyo periodo de gobierno (2010-2018) lideró el pacto que puso fin a más de cinco décadas de conflicto armado con las guerrillas de las FARC.

La entrega reconoce la trayectoria y liderazgo de Santos Calderón en el fortalecimiento democrático institucional y gobernanza de Colombia, destacando su capacidad para construir consensos, promover el diálogo para resolver conflictos, consolidar el Estado de Derecho y construir una paz verdadera.

El reconocimiento internacional Justicia y Prensa busca honrar a personas que "desde el ejercicio de la función pública, la comunicación o el periodismo, han realizado aportes extraordinarios al fortalecimiento de la transparencia, la libertad de expresión y la difusión responsable de los temas relacionados con la justicia”, dijo el juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega Polanco.

La exaltación a Santos Calderón forma parte de la tercera edición del concurso anual de Comunicación Judicial, en el que se premiarán también los tres mejores trabajos periodísticos locales sobre temas judiciales en las categorías prensa escrita (formato impreso o digital) y audiovisual.

“Como parte de esta tercera edición, el concurso incorpora nuevamente el reconocimiento internacional "Justicia y Prensa", agregó Ortega.

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Santos se formó también como periodista

La formación académica del exmandatario de Colombia incluye la de periodista. A lo largo de su ejercicio en la comunicación, fue subdirector del diario El Tiempo (1983-1991) donde recibió el Premio Rey de España de Periodismo, por una serie de crónicas que expusieron la corrupción de la Revolución Sandinista en Nicaragua.

Juan Manuel Santos, quien además de destacar en la política, se ha consolidado como un firme defensor de la libertad de prensa y del ejercicio responsable del periodismo. Ha sido portada de la revista Time y fue incluido dos veces en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/26/scj09921jpg-6a00c717.jpeg De izquierda a derecha, el director de la Escuela Nacional de la Judicatura, Ángel Brito; el juez de la SCJ y director de la cátedraDr. Adriano Miguel Tejada, Francisco Ortega Polanco, y el director de Comunicaciones del Poder Judicial, Javier Cabreja. (IMAGEN CEDIDA POR EL PODER JUDICIAL DOMINICANO.)

Como presidente colombiano logró firmar el histórico acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC en el 2016 tras más de cinco décadas de conflictos internos en Colombia con ese grupo armado que dejó más de 260 muertos y millones de víctimas.

El homenaje al expresidente se realizará el jueves 12 de noviembre, a las 7:00 de la noche, momento en el que se anunciarán los periodistas ganadores del concurso.

Fortalecer comunicación judicial

En un encuentro con la prensa, el juez Ortega Polanco y el director de la Escuela Nacional de la Judicatura, Ángel Brito, señaló que el concurso anual de Comunicación Judicial, forma parte de la Cátedra de Comunicación y Justicia “Dr. Adriano Miguel Tejada”, creada para fortalecer la comunicación judicial y promover una justicia más abierta, transparente y cercana a la ciudadanía.

Base del concurso y premios Ángel Brito, director de la Escuela Nacional de la Judicatura, destacó que uno de los elementos que distingue el concurso es que la evaluación no se limita a la calidad narrativa de los trabajos, los cuales deberán combinar profundidad investigativa, claridad expositiva y un alto compromiso ético. Por último, Javier Cabreja explicó el cronograma de la premiación, y aclaró que la convocatoria queda formalmente abierta a partir de este 26 de agosto del año en curso y que los trabajos podrán ser postulados hasta el 16 de octubre, fecha límite para la recepción de las postulaciones. En este concurso podrán participar trabajos publicados durante el año 2026 en formato papel, digital y audiovisual, dentro del territorio dominicano. Los ganadores recibirán premios en metálico, medalla y pergamino de reconocimiento. Los postulantes deben enviar sus trabajos únicamente al correo electrónico: comunicacionjudicial@enj.org. El primer premio recibirá 500 mil pesos, el segundo 300 mil y el tercero 200 mil pesos.

El jurado del concurso

El jurado del concurso que seleccionó a unanimidad al expresidente Santos Calderón, por su empeño en promover sociedades más pacíficas, inclusivas y respetuosas del Estado de Derecho, lo preside Juan Luis Cebrián, miembro de la Real Académica Española (RAE), prominente intelectual y director internacional de la Cátedra de Comunicación y Justicia “Dr. Adriano Miguel Tejada”, de la Escuela Nacional de la Judicatura.

Lo integran, además, el juez de la SCJ Francisco Ortega Polanco, quien es director nacional de la cátedra; el periodista Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Prensa (SDP); Luis Pérez Novas, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP); el periodista mexicano Jorge Ramos, y Javier Cabreja, director de comunicaciones del Poder Judicial, quien participará como secretario de la premiación, solo con derecho a voz.