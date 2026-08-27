Condenan a 15 años de prisión a tres personas por tráfico de indocumentados haitianos en Santiago

La estatua alegórica de la Justicia ubicada frente al Palacio de Justicia Federico C. Álvarez, en Santiago ( ANEUDY TAVÁREZ )

Los jueces que integran el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago condenaron a 15 años de prisión a tres personas, vinculadas a una red dedicada al tráfico de indocumentados haitianos y al robo de identidad.

Los imputados son Wilex Agustín, alias Alex; Majorit Bautista, conocida como la Morena; y José Ramón De León Gil, alias Pedro.

Método de operación

Según la investigación del Ministerio Público, los indocumentados eran introducidos al país por la frontera norte, en Dajabón, desde donde eran trasladados hasta el distrito municipal La Canela, en Santiago.

Se estableció que la red utilizaba diferentes vehículos para transportar a los migrantes y una vivienda de cuatro habitaciones, tres baños y un sótano para alojarlos y ocultarlos.

El órgano acusador establece que la actividad ilícita les generaba a los hoy condenados importantes sumas de dinero en efectivo.

Durante las labores de vigilancia y posterior allanamiento de la vivienda, fueron arrestados Agustín y Bautista, mientras que De León Gil huyó del lugar.

En dos vehículos estacionados en la residencia, las autoridades encontraron cuatro indocumentados haitianos adultos y otros dos menores.

Otros seis extranjeros sin documentos fueron localizados ocultos en las habitaciones y el sótano de la vivienda.

Consecuencias legales

El tribunal, integrado por los jueces Rubén Rodríguez, Rubén Darío Cruz Uceta y Jasmín de los Santos, impuso la condena por violación de varios artículos de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

En el caso de De León Gil, además, se presentaron cargos por robo de identidad, debido a que habría utilizado los datos de otro ciudadano dominicano, conforme a un informe de la Junta Central Electoral.

Los tres condenados deberán pagar, además, multas equivalentes a 150 salarios mínimos del sector público a favor del Estado dominicano.