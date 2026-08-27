Dictan prisión preventiva a Nino Dólar por accidente donde murieron padre e hija

Un tribunal de tránsito dictó dos meses de prisión preventiva contra Carlos José Troche Rodríguez, alias "Nino Dólar", por la muerte de un padre y su hija, así como por las heridas causadas a una tercera persona.

Las víctimas se desplazaban en una motocicleta que fue embestida mientras estaba detenida, esperando el cambio de luz en el semáforo de la intersección de las avenidas Abraham Lincoln e Independencia, en el Distrito Nacional.

La Cuarta Sala del Tribunal Especial de Tránsito fue la que impuso la medida de coerción a Nino Dólar, a ser cumplida en la cárcel de Cotuí.

Las víctimas mortales son Wilmer Ernesto Rodríguez Silverio, de 38 años, y su hija Wilkaren Massiel Rodríguez, de 21, quienes fallecieron durante el hecho, mientras que la herida es Arianna Michelle Ciprian.

Violó luz roja

El Ministerio Pública imputa a Nino Dólar de violar la luz roja del semáforo y conducir de manera temeraria cuando embistió con su vehículo Chvrolet, modelo Tahoe, negra, placa G560353, la motocicleta detenida con las víctimas.

Tras chocar la motocicleta, aproximadamente a las 3:37 de la mañana del 15 de agosto, "de forma brutal e inhumana continuó la marcha del vehículo después del impacto, arrastrando a las víctimas por la vía y pasándoles por encima; posteriormente emprende la huida", detalla la solicitud de medida de coerción.

Otros antecedentes de Nino Dólar

El pasado mes de mayo, Carlos José Troche, alias "Nino Dólar", fue arrestado junto a otras 16 personas —entre ellas seis mujeres colombianas y varias personas sin documentos de identidad—, en un grupo al que la Policía Nacional vinculó con una "estructura criminal".

De acuerdo con una nota de prensa de la institución del orden, durante el operativo se les ocupó un fusil modelo AM-15 con sus municiones, dos pistolas (calibres .40 y 9 milímetros) con varios cargadores, un pasamontañas, 20 teléfonos celulares, cuatro vehículos y un maletín que contenía prendas de metal amarillo, tales como cadenas, guillos, pulseras, un anillo y un reloj.

"Asimismo, fueron ocupadas varias porciones de un vegetal, presumiblemente marihuana, y sustancias en polvo de distintos colores", detallaba el informe policial.

Este no ha sido su único conflicto con la ley. En 2023, "Nino Dólar" también fue apresado tras un allanamiento en su residencia, ubicada en la urbanización La Coca Cola, en Puerto Plata, donde se le ocupó un arma de fuego ilegal y otros objetos ilícitos.

En esa ocasión, las autoridades informaron que la requisa formaba parte de un operativo conjunto de la Policía y el Ministerio Público dirigido contra una supuesta red de clonadores de tarjetas de crédito.

Además de su historial judicial, Troche tiene un pasado político: fue excandidato a regidor en Puerto Plata por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).