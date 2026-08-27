Este viernes se inicia el juicio de fondo a hermanos Espaillat por caso Jet Set

Este viernes, un tribunal unipersonal iniciará el juicio de fondo contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat por el colapso de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025. El trágico incidente dejó un saldo de 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.

El juez Franny González Castillo es el que conocerá la nueva fase del proceso penal, luego que en junio pasado el magistrado Reymundo Mejía dictara auto de apertura a juicio de fondo y mantuviera la calificación jurídica de homicidio involuntario.

Mejía también rechazó variar la coerción que pesa sobre Antonio y Maribel Espaillat, de las garantías económicas de 50 millones de pesos para cada uno, el impedimento de salida del país y la presentación periódica.

Asimismo, el juez del Primer Juzgado de Instrucción mantuvo las órdenes de inmovilización y secuestro previamente dictadas sobre los bienes de los imputados y admitió a los terceros civilmente demandados, Inversiones E y L, S. R. L.; Difusora Hemisferio, S. R. L.; Radio Cadena Comercial, S. R. L; Eveline Espaillat y Ana Grecia López.

Separó acusación contra Ana Grecia

Contra Ana Grecia López, madre de Antonio y Maribel, y acusada por varios querellantes, el magistrado separó su proceso penal para que no interrumpa el de sus hijos, que estaba más avanzado.

Víctimas de diferentes ámbitos El colapso del techo de la discoteca Jet Set ocurrió durante un concierto del merenguero Rubby Pérez, quien falleció en el acto. En la tragedia también perdieron la vida destacadas figuras del ámbito político, empresarial, deportivo, médico y artístico.