Por una "mala mirada", hombre mató a otro en Manoguayabo y ahora deberá cumplir 20 años de prisión

El tribunal dispuso que Celado cumpla la condena de 20 años en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Lo que comenzó con una supuesta "mala mirada" terminó en un homicidio y, meses después, en una condena de 20 años de prisión para Arle Isaac Celado, quien fue hallado culpable de matar a Romer Sánchez en el sector Manoguayabo.

El Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste dictó la sentencia contra Celado, luego de que el Ministerio Público demostrara que este atacó con un arma blanca a Sánchez, provocándole heridas que posteriormente le causaron la muerte.

El hecho ocurrió el 26 de abril de 2025, alrededor de las 2:00 de la tarde, en la calle Principal, del sector Tanque Azul, en Manoguayabo.

Según la acusación presentada por el Ministerio Público, poco antes del ataque Sánchez se encontraba conversando con una persona y le comentó que la noche anterior Celado lo había "mirado mal", razón por la que tenía previsto acercarse para preguntarle si existía algún problema.

El expediente establece que, cuando Sánchez se acercó a Celado, este lo acuchilló en el cuello y en el costado izquierdo, a la altura de la axila. Después de cometer la agresión, emprendió la huida.

Sánchez fue trasladado para recibir atención médica, pero falleció como consecuencia de las heridas.

Elementos de prueba

Durante el juicio, las fiscales Francheska Alcántara y Brenda Reyes presentaron diferentes elementos de prueba, entre ellos la autopsia número SD-A-0609-2025, emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el 28 de abril de 2025.

El informe forense certificó que la víctima murió a causa de las heridas cortopenetrantes que le fueron ocasionadas.

El Ministerio Público calificó los hechos como una violación de los artículos 295 y 304, párrafo II, del Código Penal Dominicano, en calidad de autor material de la muerte de Romer Sánchez.

Los jueces Juan Pablo Ortiz Peguero, quien preside el tribunal, Nelcy Xiomara Ortega Ramírez y Sandra Josefina Cruz Rosario ordenaron que Celado cumpla la condena de 20 años en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal.

Así, una disputa originada por lo que la víctima describió como una "mala mirada" terminó con una persona muerta y el responsable condenado a dos décadas de prisión.