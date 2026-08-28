Aplazan medida de coerción contra propietarios de negocio por hombre hallado enterrado en Moca

Familiares y allegados de la víctima acudieron a la audiencia para exigir justicia por su muerte ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La Oficina Judicial de Atención Permanente de Espaillat aplazó para el viernes 4 de septiembre el conocimiento de la medida de coerción contra los propietarios de un centro de diversión, procesados por la muerte del joven Albert de Jesús Aracena, cuyo cadáver fue localizado enterrado luego de permanecer 21 días desaparecido.

Los imputados son Iván Arias Espinosa y Lucilda Báez Espinosa, propietarios del establecimiento New York Grill, donde, según las investigaciones, el joven habría sido visto por última vez.

El aplazamiento de la audiencia fue solicitado por la defensa de los procesados, con el propósito de que los abogados puedan conocer el expediente y preparar los elementos que presentarán ante el tribunal.

El Ministerio Público informó que solicitará prisión preventiva para ambos imputados, debido a la gravedad de los hechos que se les atribuyen.

Desde el órgano acusador indicaron, además, que continúan profundizando las investigaciones y corroborando las diferentes hipótesis surgidas en torno a la muerte de Aracena.

Causa de la muerte

Autopsia establece asfixia por inmersión

El reporte preliminar de la autopsia practicada al cuerpo de Albert de Jesús Aracena establece que su muerte se produjo a causa de asfixia por inmersión.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar las circunstancias en que falleció el joven.

El imputado Iván Arias Espinosa habría declarado ante las autoridades que Aracena supuestamente murió ahogado en una piscina.

Según esa versión, después del hecho decidió enterrar el cuerpo para evitar que el negocio fuera cerrado y habría contado con la ayuda de un ciudadano haitiano, quien permanece prófugo.

Otro implicado

Por el hecho, las autoridades buscan a un tercer implicado que permanece prófugo. Se trata de un ciudadano haitiano que habría ayudado a los empresarios a ocultar el cadáver.

A la audiencia asistieron decenas de familiares, amigos y conocidos de la víctima, quienes exigieron justicia por su muerte.