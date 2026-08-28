El caso Jet Set entra en juicio de fondo con la lectura de la acusación contra los Espaillat

Antonio Espaillat (al centro) a su salida de la sala de audiencias, donde este viernes se conoce el juicio de fondo por el caso Jet Set. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Con la lectura de la acusación del Ministerio Público y de las querellas presentadas por las partes constituidas, comenzó este viernes el juicio de fondo contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat por el desplome del techo de la discoteca Jet Set, una tragedia ocurrida el 8 de abril del 2025 que dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridos.

La audiencia, correspondiente a la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, se celebra por razones de espacio en la sala del Primer Tribunal Colegiado, donde el juez Franny González Castillo dio apertura a la jornada.

Durante la mañana, el tribunal avanzó con la lectura de la acusación y de las querellas, una exposición que continuará a las 3:00 de la tarde de hoy, luego del receso dispuesto por el juez.

La imputación del órgano persecutor consta de 156 páginas y el expediente incluye 84 pruebas testimoniales, además de 35 pruebas periciales, 40 documentales, cinco materiales y 179 actuaciones procesales admitidas en la etapa preliminar.

Alegada negligencia

En su intervención, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, sostuvo que la tragedia estuvo precedida por una cadena de actuaciones que el órgano persecutor atribuye a negligencia.

"El peso de la negligencia pudo más que la capacidad del techo del Jet Set", afirmó.

A su vez, solicitó al tribunal rechazar en cuanto al fondo el recurso de oposición presentado contra la decisión que desestimó la admisión de un peritaje o consultor técnico.

Camacho explicó que, para que el tribunal reconsidere su decisión, tendría que demostrarse que la presidencia se equivocó al valorar el pedimento con base en el artículo 134 del Código Procesal Penal.

Señaló que ni el artículo 134 ni las reglas relativas al peritaje establecidas en el artículo 208 constituyen una imposición para el juez.

"Ni el peritaje, porque el 134 manda a aplicar las reglas del peritaje, las establecidas en el 208, ni el 134 son una camisa de fuerza para el juez", sostuvo.

El juez Franny González Castillo rechazó varios incidentes planteados por las partes. Entre ellos, una solicitud de la defensa de los hermanos Espaillat para que se admitiera la presentación de un consultor técnico en calidad de perito.