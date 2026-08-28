El próximo martes decidirán si exembajador Donni Santana vuelve a prisión por condena de 20 años

De izquierda a derecha, los jueces Newton Pérez, Luis Domingo Sención, presidente del tribunal, y Lourdes Rodríguez, el 28 de agosto de 2026, en la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia San Cristóbal difirió para el próximo martes 1 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, la lectura del fallo sobre el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público contra el permiso laboral concedido al exembajador del Consejo Nacional de Fronteras, Donni Santana.

Es decir, que la próxima semana el tribunal leerá la decisión que definirá si Santana vuelve o no a prisión por la condena de 20 años que le fue impuesta por la violación sexual de su hijastra, hechos que, según el proceso judicial, ocurrieron cuando la víctima tenía entre 11 y 14 años.

La corte, compuesta por los jueces Luis Domingo Sención (presidente), Lourdes Rodríguez y Newton Pérez, explicó que dentro del quórum que conoció el caso existe una opinión disidente cuyo contenido aún no ha sido entregado en su totalidad.

El magistrado Sención agregó: "Esto motiva que haya que esperar para finir de presentar de manera íntegra."

Fallo pendiente

El fallo pendiente corresponde al recurso de apelación mediante el cual el Ministerio Público procura que sea revocado el permiso laboral otorgado a Santana y que este regrese a prisión para continuar cumpliendo la condena de 20 años que le fue impuesta por la violación sexual de su hijastra.

Santana recibió el beneficio en mayo de 2025, cuando había cumplido alrededor de siete años de su condena.

Durante el conocimiento de la apelación, el Ministerio Público sostuvo que el permiso carece de fundamento debido a que este tipo de beneficio debe ser concedido de manera progresiva. También alegó que el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) retiró el aval que permitía a Santana impartir docencia en sus instalaciones y que existen informes sobre desplazamientos realizados fuera de las rutas autorizadas.

El fiscal Wandy Ramírez y el procurador de corte Eduardo Velázquez, junto con los representantes del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas (Relevic), solicitaron la revocación del permiso.

Solicitud de revocación

La petición busca que Santana sea trasladado al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres para continuar cumpliendo los 13 años que, según lo planteado durante el proceso, le restan de la sentencia.

La Segunda Sala había conocido el fondo del recurso el pasado 30 de julio y se reservó la decisión para este 28 de agosto.