Inauguran funeraria municipal en Azua con inversión de 20 millones de pesos

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba Romano (derecha), corta la cinta durante el acto de inauguración de la nueva funeraria municipal de Los Toros, en Tábara Arriba, Azua, acompañado de autoridades y representantes de la comunidad. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Más de 20 mil habitantes del distrito municipal Los Toros, perteneciente al municipio Tábara Arriba, en Azua, cuentan desde este jueves con una moderna funeraria municipal, construida con recursos provenientes de la Central Hidroeléctrica Los Toros, que administra el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).

La obra fue levantada inicialmente con una inversión de RD$18.9 millones, a la que se sumaron otros RD$1.2 millones destinados a mobiliario, para alcanzar una inversión total de aproximadamente RD$20 millones, según informó el director ejecutivo del Indrhi, Olmedo Caba Romano.

La nueva funeraria dispone de tres capillas, morgue, estancia para familiares, áreas administrativas, cafetería, cocina, baños y áreas comunes, además de ocho espacios de estacionamiento y una zona de acceso para ambulancias. Las instalaciones están completamente climatizadas.

Durante el acto inaugural, Caba Romano, quien además preside el Consejo de Administración Provincial del Fondo de la Central Hidroeléctrica Los Toros, destacó que la obra contribuirá a garantizar condiciones de mayor dignidad para las familias de la comunidad durante el proceso de despedida de sus seres queridos.

El funcionario afirmó que la inversión forma parte del compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader con la ejecución de obras que, además de impulsar el desarrollo económico, atienden necesidades directas de las comunidades.

Más de RD$1,000 millones en obras

Caba Romano explicó que durante más de dos décadas el Consejo de Administración de los fondos generados por la Central Hidroeléctrica Los Toros ha destinado alrededor de RD$1,003 millones a proyectos en distintos municipios de la provincia de Azua.

Entre las obras financiadas citó la rehabilitación del canal Ysura Conducción y la construcción de una alcantarilla en la cañada Yamba, ambas en Las Yayas de Viajama; la conversión de estaciones de bombeo de motobombas a electrobombas en sectores ganaderos de Sabana Yegua, y la construcción de alcantarillas tipo cajón en La Ciénaga de Pueblo Viejo.

También señaló que estos recursos han permitido realizar aportes al Banco Agrícola para financiar a pequeños productores de Azua, contribuir a la climatización del área de pediatría del Hospital Regional Taiwán 19 de Marzo y apoyar a las juntas de regantes Ysura y Padre Las Casas con la adquisición de equipos pesados.

Becas para estudiantes de Azua

El director del Indrhi informó además que los fondos han permitido financiar un programa de becas universitarias en carreras como bioanálisis, enfermería, agronomía, contabilidad, informática y educación.

Según explicó, 319 estudiantes han sido beneficiados, de los cuales 189 ya concluyeron sus carreras y 93 continúan sus estudios.

De su lado, el director de la Junta Municipal de Los Toros, Eladio Marte, agradeció la construcción de la funeraria y destacó que la instalación representa una mejora en las condiciones en que las familias de la comunidad podrán despedir a sus seres queridos.

Marte agradeció al presidente Luis Abinader, al director del Indrhi y al Consejo de Administración de los fondos de la Hidroeléctrica Los Toros por la aprobación y ejecución del proyecto.

La senadora de Azua, Lía Díaz, afirmó que la inauguración constituye una muestra de que los recursos generados por la Central Hidroeléctrica Los Toros están siendo destinados a obras en beneficio de las comunidades de la provincia.

En el acto también estuvieron presentes la gobernadora provincial, María Minerva Navarro; las diputadas Grey Pérez y Brenda Ogando; el director de Operaciones del Indrhi, Juan Carlos Nova; el director ejecutivo de la Unidad de Titulación del Estado, Duarte Méndez; el intendente del Cuerpo de Bomberos de Los Toros, Ángel Antonio Pérez, además de autoridades locales y residentes de la comunidad.