Recesan para el próximo viernes el juicio de fondo contra los Espaillat por el caso Jet Set

Antonioy Maribel Espaillat mientras son custodiados por la seguridad del tribunal a la salida de la audiencia del caso Jet Set. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El juez Franny González, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, recesó para el próximo viernes 4 de septiembre el conocimiento del juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat por el desplome de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025.

La audiencia fue pautada para las 9:00 de la mañana y se desarrollará en el mismo lugar, el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Para esa jornada están citados testigos y peritos del proceso, a cargo de las distintas partes.

"A las 9:00 de la mañana y será en este mismo lugar (Palacio de Justicia de Ciudad Nueva). Testigos y peritos del proceso, a cargo de las partes, están citados para esa audiencia", informó González.

A su salida de la audiencia, el representante del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó su conformidad con el manejo del tiempo durante el proceso.

"Estamos felices del avance en el proceso y es una muestra del trabajo del Ministerio Público. El organismo asumió su rol ante el tribunal y presentó las pruebas", manifestó.

Camacho señaló que espera que la decisión final esté sustentada en las evidencias presentadas durante el juicio.

"Esperamos que el tribunal dicte una sentencia condenatoria conforme a los hechos", declaró.

De su lado, Plutarco Jáquez, abogado de varios querellantes, calificó la jornada como productiva y destacó que los representantes de las víctimas pudieron exponer sus argumentos.

"El día fue de mucho avance. Hay un calendario fijado para todos los viernes y el pronóstico es que en tres viernes este proceso termine", indicó.

Durante el juicio de fondo contra Maribel y Antonio Espaillat, la parte querellante expuso sus argumentos sobre lo que representó la tragedia ocurrida en el establecimiento, que dejó 236 personas fallecidas y 180 heridas.

Argumentos de la defensa

Por su parte, Miguel Valerio, uno de los abogados de la defensa de los Espaillat, señaló que el caso fue calificado por el Ministerio Público como un hecho de negligencia.

"¿Pero qué pasó esa noche? Hay dos casos interesantes: Maribel esa noche estuvo ahí; Antonio Espaillat esa noche estaba fuera del país. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la parte fáctica del caso que proponemos que revise? Primero, el alcance del artículo 319 del Código Penal (que tipifica el homicidio involuntario y la negligencia)", expuso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/miguel-valeriojpg-219fd5b0.png El abogado Miguel Valerio, de la defensa de los hermanos Espaillat, mientras habla ante el tribunal. (CAPTURA DE VIDEO DE LA TRANSMISIÓN DEL PODER JUDICIAL.)

Sostuvo que el Ministerio Público, representado por Wilson Camacho, estableció que el establecimiento funcionó como centro de diversión durante más de 50 años.

"Nadie que opere por cincuenta años quería que eso ocurriera. Ser propietario o administrador no es ser ingeniero", sostuvo.

Valerio calificó lo ocurrido como lamentable, pero afirmó que aún existen detalles pendientes de la investigación que, según dijo, serán demostrados más adelante.

"Se ha llevado el proceso como de criminalidad organizada y no es así. El argumento del Ministerio Público será debatido" Miguel Valerio abogado de los Espaillat “

En términos similares se pronunció el abogado de la defensa Jorge Luis Polanco, quien afirmó que no existe discusión sobre el hecho de que la madrugada del 8 de abril de 2025 ocurrió una tragedia de dimensiones extraordinarias.

"La defensa no viene a disminuir esa tragedia", expresó.

"No quiere plantear que se pretenda rehuir de la responsabilidad de todos en ese proceso. Lo que nos debe nutrir a todos ante el juicio deben ser las pruebas, no analizadas de una manera subjetiva ni emocional", sostuvo el jurista.

Asimismo, planteó que los argumentos de las partes deben ser equilibrados para que, al final del proceso, quede establecida la verdad.

"La causa que todos hemos asumido también genera responsabilidad en el manejo que debemos darle a las pruebas y derechos, porque al final todos vamos a esperar lo que el juez no nos puede dar hoy a ninguna de las partes", afirmó.

Los hermanos Espaillat fueron enviados a juicio bajo la acusación de homicidio involuntario, conforme a los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.