Hombre que propinó 26 estocadas a su expareja será presentado ante un juez este lunes en La Vega

Imagen para ilustrar. El imputado Adonis de Jesús Caraballo Cárdenas se entregó a la Policía luego de atacar a su expareja a la que infirió 26 estocadas. ( IMAGEN FACILITADA A DIARIO LIBRE )

Adonis de Jesús Caraballo Cárdenas, señalado de atacar con un arma blanca a su expareja Nayely Altagracia Capellán, será presentado ante el juez que le conocerá medida de coerción este lunes a las 9:00 de la mañana en el Tribunal de Atención Permanente del Palacio de Justicia de La Vega.

La información fue confirmada a Diario Libre por la procuradora fiscal titular de La Vega, Aura Luz García, quien indicó que el imputado será trasladado al tribunal para el conocimiento de la medida solicitada por el Ministerio Público.

Según el testimonio ofrecido por Rosa María Capellán, madre de la víctima, la agresión ocurrió delante de las tres hijas de Nayely, de 10, 7 y 4 años, las que procreó con su agresor.

La madre relató que la hija mayor salió de la vivienda llorando y pidiendo auxilio a los vecinos, quienes acudieron al lugar.

Las tres menores fueron posteriormente trasladadas a una casa de acogida para recibir asistencia psicológica, debido al impacto de haber presenciado el episodio, según explicó su abuela.

Se entregó a la Policía

Caraballo Cárdenas permanece bajo custodia de las autoridades luego de presentarse en el destacamento policial de Las Cabuyas, donde manifestó que había dejado gravemente herida a su expareja.

La Policía Nacional informó que, como parte de las diligencias investigativas, le fueron ocupadas dos armas blancas tipo cuchillo, una de ellas con aparentes manchas de sangre, además de otros elementos relacionados con el caso.

El organismo señala al detenido como presunto responsable de ocasionarle múltiples heridas de arma blanca a Nayely Altagracia Capellán, de 25 años.

La joven fue dada de alta

La joven fue trasladada al Hospital Regional Dr. Luis Morillo King, donde recibió atención médica debido a las heridas sufridas en distintas partes del cuerpo.

Posteriormente fue dada de alta y se encuentra en su vivienda, bajo el cuidado de sus familiares.

Familia espera decisión judicial

La familia de Nayely espera que el tribunal valore los elementos presentados por el Ministerio Público y adopte la medida correspondiente.

Rosa María Capellán ha expresado además su temor de que el acusado pueda recuperar la libertad y volver a acercarse a su hija, debido a los antecedentes de conflictos y a una orden de alejamiento que, según afirma, fue emitida en 2023 pero nunca llegó a ejecutarse.