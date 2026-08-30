Instituciones hacen propuestas al Reglamento del Sistema Nacional de Derechos Humanos

De izquierda a derecha, Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia; el ministro de Justicia, Antoliano Peralta; Ignacio Pascual, juez presidente del Tribunal Superior Electoral, y Noel Sued Canahuate, viceministro de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. ( IMAGEN SUMINISTRADA POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA. )

Cerca de 60 representantes del Gobierno, los poderes del Estado y los órganos constitucionales participaron en la primera reunión convocada por el Ministerio de Justicia para intercambiar perspectivas y realizar aportes a la propuesta de Reglamento del Sistema Nacional de Derechos Humanos.

El encuentro forma parte del proceso "Construyamos el Sistema Nacional de Derechos Humanos", una iniciativa que procura promover la participación activa de las instituciones públicas en la creación y consolidación de un mecanismo nacional de coordinación en materia de derechos humanos.

La actividad se realizó en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Durante la apertura, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, dio la bienvenida a los participantes y resaltó la importancia de integrar a las distintas instituciones del Estado, llamadas a desempeñar un papel fundamental en la articulación, implementación y funcionamiento del Sistema Nacional de Derechos Humanos.

En tanto, el viceministro de Derechos Humanos, Noel Sued Canahuate, presentó los principales elementos que conforman el Sistema, así como el enfoque y los objetivos que orientan su proceso de construcción.

Entre las autoridades participantes estuvieron Ignacio Pascual, juez presidente del Tribunal Superior Electoral; Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia; Rafael Santos Badía, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; y Maira Margarita Morla Pineda, directora general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).

También participaron Edward Guzmán, director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa); David Herrera Díaz, director ejecutivo del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre); Benny E. Metz, presidente del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis); Demetrio Antonio Vicente Ureña, director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), y José Benedicto Hernández Tejada, director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración.

La mayoría de los demás ministerios estuvieron representados por sus respectivos viceministros. Asimismo, estuvieron presentes representantes del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Junta Central Electoral, entre otras instituciones.

Propuestas desde sus respectivas competencia

Durante la jornada, los participantes analizaron la propuesta de reglamento desde sus respectivas competencias y experiencias institucionales, identificando puntos de encuentro, mecanismos de articulación y responsabilidades compartidas entre los diferentes actores del Estado.

El diálogo permitió reafirmar la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y avanzar hacia una actuación conjunta para garantizar la promoción, protección y respeto de los derechos humanos.

En ese sentido, los funcionarios y representantes presentes manifestaron su disposición de integrarse activamente a esta gran mesa de trabajo nacional, aportando desde sus respectivas competencias a la construcción, validación y consolidación del Sistema Nacional de Derechos Humanos.

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