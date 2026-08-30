República Dominicana y Colombia fortalecen colaboración contra el crimen organizado

La procuradora general de la República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso (derecha), y la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón (izquierda). ( IMAGEN FACILITADA POR LA PROCURADURÍA GENERAL DOMINICANA. )

La Procuraduría General de República (PGR) firmó con la Fiscalía General de la Nación de Colombia un acuerdo para la creación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) a fin de optimizar las herramientas de cooperación jurídica internacional entre ambos países en la lucha contra el crimen organizado.

La alianza es ajustada a la Convención de Palermo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y al ordenamiento jurídico de Colombia y República Dominicana en materia penal.

La procuradora general de la República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, y la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, rubricaron el documento en un acto que contó con la participación de sus respectivos equipos de trabajo.

Reynoso agradeció el impulso de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) a convenios internacionales que propician un mundo mucho más seguro, "donde la protección a las personas, como es el objetivo de este equipo conjunto de investigación, sea una realidad".

Resaltó que República Dominicana, que ya estableció un primer Equipo Conjunto de Investigación con Chile, seguirá haciendo un uso de esa herramienta puesta por la Convención de Palermo a disposición de las fiscalías del mundo para combatir delitos como la trata de personas con fines de explotación sexual y el tráfico de migrantes.

Camargo Garzón resaltó que se trata del Equipo Conjunto de Investigación (ECI) número 18 creado por Colombia con distintas naciones signatarias de la Convención de Palermo.

"Quiero empezar por celebrar la posibilidad de que lleguemos a acuerdos concretos para el intercambio de información en un tema tan importante como el que nos convoca hoy, que trabaja directamente contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual, que es un flagelo que tiene agobiado no solo a nuestra región", dijo.

Recordó que el flagelo de la trata que afecta a países de la región tiene una gran repercusión en distintos países de Europa.

"No basta solo con que busquemos un instrumento que sea el vehículo para que intercambiemos información, sino que es necesario que también al lado o alrededor del tema que nos convoca, podamos compartir experiencias metodológicas de cómo desarrollamos nuestras investigaciones y podamos fortalecernos mutuamente a través de las experiencias buenas que tiene República Dominicana en este caso y las que tiene Colombia", resaltó Camargo Garzón.

Persecución a la ruta del dinero

Camargo Garzón sostuvo que Colombia tiene una dedicación especial al tema de persecución de las finanzas criminales, "no entendidas solo como rentas criminales, sino también como aquello que permite que una organización pueda movilizar, por ejemplo, a un grupo de mujeres desde Colombia hasta República Dominicana".

"Porque eso supone una movilización de dinero que podemos y debemos alcanzar si vemos las enseñanzas de Falcone muy sencillas, sigue el dinero, sigue la ruta del dinero", añadió.

El acto de firma del convenio contó con la presencia del embajador Rubén Silié, viceministro de Política Exterior Multilateral de República Dominicana, y el embajador de Colombia en Santo Domingo, y José David Moreno, encargado de Negocios de la embajada de esa nación en Santo Domingo.

A Yeni Berenice Reynoso le acompañaron el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público; el procurador adjunto Osvaldo Bonilla, director de Asistencia Jurídica Internacional, Extradiciones y Derechos Humanos; la procuradora de corte Yoanna Bejaran, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), quien ejecuta la cooperación, y la procuradora de corte Danissa Cruz, directora del Departamento de Derechos Humanos y la Unidad de Reinserción de Repatriados.

Mientras que la fiscal general Camargo Garzón se hizo acompañar de María Milena Méndez Moreno, directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de Colombia, y Dayana Blanco, directora especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.

Por la UNODC estuvieron Juan Daniel Ruiz, coordinador de Proyectos de la Oficina Regional; Lissette Reyes, coordinadora de Proyectos de la Oficina para Centroamérica y el Caribe de la Unodc.

El convenio

El Artículo 161 de la Ley que instituye el Código Procesal Penal de la República Dominicana (núm. 97-25, del 7 de diciembre de 2025) establece sobre las investigaciones conjuntas: "El Ministerio Público puede coordinar la investigación con las autoridades encargadas del Estado interesado, pudiendo formarse a tales efectos equipos de investigación, dirigidos por el Ministerio Público y sometidos al control de los jueces.

El Equipo Conjunto de Investigación establecido mediante el convenio entre el Ministerio Público de República Dominicana y la Fiscalía General de Colombia, el cual cuenta con la cooperación y el apoyo logístico de la Unodc, llevará a crear una mayor sinergia y cooperación entre los fiscales dominicanos y los colombianos para combatir con más efectividad la delincuencia organizada transnacional, la trata de personas, los delitos económicos y la corrupción.

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