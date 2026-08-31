Aplazan medida de coerción a hombre acusado propinar 26 estocadas a Nayely en La Vega

El tribunal de Atención Permanente de La Vega conocerá el miércoles la audiencia de medida de coerción contra la expareja de Nayely Altagracia Capellán, acusado de tentativa de feminicidio agravado. ( ARCHIVO )

El juez de la Oficina Judicial de Atención Permanente de La Vega aplazó para el próximo miércoles el conocimiento de la medida de coerción contra un hombre, acusado de tentativa de feminicidio agravado contra su expareja, Nayely Altagracia Capellán, a la que propinó 26 estocadas.

La audiencia fue aplazada a solicitud de la defensa del imputado, Adonis de Jesús Caraballo Cárdenas, de 26 años, con la finalidad de recabar documentos que permitan demostrar su arraigo ante el tribunal.

De acuerdo con la acusación, el proceso contempla dos hechos distintos.

Hechos previos

El primero ocurrió en 2023 y está calificado como violencia de género e intrafamiliar agravada, conforme a la legislación vigente para ese momento.

El segundo hecho, ocurrido el pasado viernes, reúne, según explicó Aura Luz García, fiscal titular de La Vega, los elementos constitutivos de una tentativa de feminicidio agravado, por lo que se aplica el nuevo Código Penal.

Detalles de la agresión

Caraballo Cárdenas fue apresado por miembros de la Policía Nacional, luego de ser señalado como presunto responsable de ocasionarle las heridas con un arma blanca a su expareja. El imputado se presentó en el cuartel policial de Las Cabuyas y manifestó que había dejado a su expareja gravemente herida, por lo que fue puesto bajo arresto.

La agresión ocurrió el pasado viernes en la comunidad Las Cabuyas, en La Vega, en presencia de las hijas menores de edad de la pareja.

La víctima, de 25 años de edad, fue trasladada al hospital regional Dr. Luis Morillo King, donde recibió atención médica por las heridas que presentaba en distintas partes del cuerpo. El fin de semana fue dada de alta.

El imputado permanece bajo custodia de las autoridades a la espera de que el tribunal conozca la solicitud de medida de coerción el próximo miércoles.

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