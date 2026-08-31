Abren convocatoria para llenar cuatro vacantes en la Suprema y cualquier otra que pueda surgir

Omar Fernández, Napoleón Estévez, Ricardo de los Santos, Luis Abinader, Luis Henry Molina, Alfredo Pacheco, Nancy Salcedo y Tobías Crespo, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) abrió este lunes 31 de agosto el proceso de recepción de candidaturas para ocupar cuatro vacantes como jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

La convocatoria también incluye cualquier otra plaza que pudiera quedar disponible como resultado del proceso de evaluación de desempeño que actualmente realiza el CNM a siete magistrados de la Suprema Corte.

El organismo invitó tanto a personas e instituciones interesadas en proponer candidatos como a profesionales que deseen presentar directamente su postulación.

De acuerdo con el aviso oficial, las propuestas de candidaturas de terceros podrán depositarse hasta el jueves 10 de septiembre de 2026. Estas deberán presentarse mediante cartas motivadas.

En tanto, las personas que quieran postularse directamente, hayan sido propuestas previamente por terceros o no, tendrán plazo hasta el martes 15 de septiembre.

Para formalizar la candidatura deberán completar y firmar el cuestionario general de aplicación dispuesto por el CNM, además de anexar los documentos requeridos.

El formulario está disponible para descarga en el portal institucional del Consejo Nacional de la Magistratura.

Los expedientes serán recibidos en la Secretaría del CNM, ubicada en el primer piso del edificio de la Suprema Corte de Justicia, en la avenida Enrique Jiménez Moya, esquina Juan de Dios Ventura Simó, en el Centro de los Héroes, Distrito Nacional.

La recepción se realizará de lunes a viernes, en horario de 7:30 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Requisitos para los aspirantes

El CNM indicó que los postulantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución de la República y las demás normas aplicables para poder ser preseleccionados.

La convocatoria se realiza en cumplimiento de la Ley 138-11, Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, modificada por la Ley 1-25, así como de los reglamentos 1-25 y 2-25 del organismo.

Como parte de las disposiciones de transparencia del proceso, el Consejo informó que publicará diariamente en su portal los nombres de las personas que sean propuestas y de aquellas que hayan formalizado sus postulaciones.

La ciudadanía podrá presentar objeciones o reparos contra los aspirantes durante el proceso y hasta tres días después de que sea publicada la lista de preseleccionados.