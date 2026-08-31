Jueza declara no culpable de violencia de género a El Sujeto

Johan Manuel Nova, conocido en el medio artístico como El Sujeto. ( FUENTE EXTERNA )

Una jueza declaró no culpable a Johan Manuel Nova, conocido en el medio artístico como El Sujeto, quien enfrentaba desde principios del pasado año una acusación de violencia de género contra su pareja sentimental.

La magistrada Diana Moreno, de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, absolvió a Nova. La sentencia íntegra, que contendrá las motivaciones de la jueza para adoptar la decisión, será leída este martes 1 de septiembre, según informó el tribunal.

El proceso contra El Sujeto comenzó luego de que fuera arrestado en marzo de 2025 por disposición de la Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, tras una denuncia presentada por Nayely Nicole Sánchez Batista, su pareja.

Sánchez Batista lo acusó de violencia física y verbal por hechos presuntamente ocurridos el 14 de febrero en el sector Evaristo Morales. Según declaró ante los fiscales, Nova también la habría amenazado de muerte con un arma blanca.

Una denuncia anterior

En 2009, Nova fue detenido por una denuncia de violencia de género presentada por su entonces expareja Luisa María Jiménez de Jesús, con quien había mantenido una relación durante dos años.

Jiménez de Jesús lo acusó en aquella ocasión de agredirla físicamente y amenazarla de muerte.

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